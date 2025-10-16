Тръмп заплаши да избие "Хамас"

"Ако "Хамас" продължи да убива хора в Газа, което не беше споразумението, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги избием".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Вчера командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър също призова "Хамас" да спрат екзекуциите в Газа.

След частичното изтегляне на израелските сили в рамките на подкрепеното от Вашингтон 20-точково споразумение за прекратяване на огъня, "Хамас" си връща контрола над разрушените от Израел градове, като започна репресии и публични разстрели.

Групировката публикува видео в официалния си канал, показващо разстрела на осем вързани и коленичили мъже, наречени "сътрудници и престъпници".

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Кадрите, заснети вероятно в понеделник вечерта, се появиха на фона на въоръжени сблъсъци между различни силови структури на "Хамас" и въоръжени палестински кланове като Догмуш.

Купър по-рано заяви, че е посетил Газа, за да обсъди стабилизирането на ситуацията. Той също така увери, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски.