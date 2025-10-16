Свят

16 октомври 2025, 17:14
"Звездата на смъртта": Новият президентски център на Обама предизвиква подигравки в социалните мрежи
Източник: Getty Images

П резидентският център на Барак Обама, строг и внушителен, стана обект на подигравки в социалните мрежи, като го сравняват със „Звездата на смъртта“, кошчета за боклук и други доминиращи монолити, след като сенаторът Тед Круз сподели видеоклип, пише The Post.

„Да разположиш Звездата на смъртта в Чикаго беше смел ход“, написа Круз в X, споделяйки видео с последните строителни работи на президентския център на Обама в Чикаго.

Сградата, масив от бетон и гранит, издигащ се на 225 фута над Джаксън Парк в Чикаго, е подигравана от критиците още при първото й представяне преди почти 10 години — и подигравките се умножиха след публикацията на Круз.

Някои публикуваха видеа с „X-wing“ изтребители от „Междузвездни войни“, приближаващи се към сградата, докато други я поставяха Photoshop-ски върху телата на гигантски AT-AT машини от „Империята отвръща на удара“.

Други надграждаха покрива с „Окото на Саурон“ от „Властелинът на пръстените“, а някои просто публикуваха снимки на Великденските острови.

Сравняваха я също с котешки тоалетни, обикновени кошчета за боклук, контейнери и елементи от „Стар Трек“ и „Автостопом из галактиката“.

„Това е „обамонация“! Точно като неговото президентство!“ написа един потребител.

„Това е като някой да е построил Лего без инструкции“, каза друг.

Често се появяваха сравнения със затвори, електроцентрали и кули от блокчета Дженга.

Един просто публикува корицата на албума на The Who „Who’s Next“, където групата стои около масивен бетонен стълб в пустинна среда.

„Това не е библиотека…“, написа друг, умело намеквайки едновременно за известна реплика от „Междузвездни войни“ и за объркващата цел на сградата на Обама.

Всъщност сградата няма да бъде президентска библиотека, а „президентски център“.

Центърът няма да съдържа физически президентски архиви, каквито обикновено имат библиотеките. Вместо това ще предлага достъп до цифрови файлове от времето на президентството на Обама, като центърът аргументира, че това е логично, тъй като по-голямата част от комуникациите по време на неговите осем години във властта са били цифрови.

Центърът, финансиран от дарители, се оказа и скъпо предприятие, като бюджетът нарасна от първоначално планираните 500 милиона долара до 830 милиона долара.

Откриването му е планирано за пролетта на 2026 г.

Барак Обама Президентски център на Обама Чикаго Звездата на смъртта Социални мрежи Подигравки Архитектурен дизайн Строителен проект Тед Круз Обществена критика
