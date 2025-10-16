"Звездата на смъртта": Новият президентски център на Обама предизвиква подигравки в социалните мрежи

П резидентският център на Барак Обама, строг и внушителен, стана обект на подигравки в социалните мрежи, като го сравняват със „Звездата на смъртта“, кошчета за боклук и други доминиращи монолити, след като сенаторът Тед Круз сподели видеоклип, пише The Post.
„Да разположиш Звездата на смъртта в Чикаго беше смел ход“, написа Круз в X, споделяйки видео с последните строителни работи на президентския център на Обама в Чикаго.
Progress on the Obama Presidential Center on the South Side of Chicago, which is expected to open next year pic.twitter.com/2OKhREaTa0— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 13, 2025
Сградата, масив от бетон и гранит, издигащ се на 225 фута над Джаксън Парк в Чикаго, е подигравана от критиците още при първото й представяне преди почти 10 години — и подигравките се умножиха след публикацията на Круз.
Някои публикуваха видеа с „X-wing“ изтребители от „Междузвездни войни“, приближаващи се към сградата, докато други я поставяха Photoshop-ски върху телата на гигантски AT-AT машини от „Империята отвръща на удара“.
Други надграждаха покрива с „Окото на Саурон“ от „Властелинът на пръстените“, а някои просто публикуваха снимки на Великденските острови.
JUST IN: Obama’s $850M Presidential Center in Chicago — once promised to revitalize neighborhoods — is now being blasted by residents for gentrification, higher rents, and forcing families out.— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) September 26, 2025
What was pitched as “hope & change” is now accused of displacing the very community… pic.twitter.com/up8mCenmtc
Сравняваха я също с котешки тоалетни, обикновени кошчета за боклук, контейнери и елементи от „Стар Трек“ и „Автостопом из галактиката“.
„Това е „обамонация“! Точно като неговото президентство!“ написа един потребител.
„Това е като някой да е построил Лего без инструкции“, каза друг.
Често се появяваха сравнения със затвори, електроцентрали и кули от блокчета Дженга.
Obama’s dour new Presidential Center is getting savaged on social media: ‘Death Star in Chicago’ | Alex Oliviera, New York Post— Owen Gregorian (@OwenGregorian) October 16, 2025
President Barack Obama’s austere new presidential library is getting roasted with comparisons to the Death Star, garbage bins and other domineering… pic.twitter.com/YmH2ggGFVr
Един просто публикува корицата на албума на The Who „Who’s Next“, където групата стои около масивен бетонен стълб в пустинна среда.
„Това не е библиотека…“, написа друг, умело намеквайки едновременно за известна реплика от „Междузвездни войни“ и за объркващата цел на сградата на Обама.
Всъщност сградата няма да бъде президентска библиотека, а „президентски център“.
Obama’s dour new Chicago Presidential Center is getting savaged on social media: ‘Locating the Death Star in Chicago was a bold move’ https://t.co/RgqLOCsO9H pic.twitter.com/Fhh3ENG1MT— New York Post (@nypost) October 15, 2025
Центърът няма да съдържа физически президентски архиви, каквито обикновено имат библиотеките. Вместо това ще предлага достъп до цифрови файлове от времето на президентството на Обама, като центърът аргументира, че това е логично, тъй като по-голямата част от комуникациите по време на неговите осем години във властта са били цифрови.
Центърът, финансиран от дарители, се оказа и скъпо предприятие, като бюджетът нарасна от първоначално планираните 500 милиона долара до 830 милиона долара.
Откриването му е планирано за пролетта на 2026 г.