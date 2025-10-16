България

Пускат под гаранция обвиняем за цигарената фабрика край Момково

Стойчо Захариев Иванов е с повдигнато обвинение, заедно с още четирима души, за държане на акцизни стоки в големи размери

16 октомври 2025, 17:45
Пускат под гаранция обвиняем за цигарената фабрика край Момково
Източник: БТА

Т ричленен състав на Окръжния съд в Хасково промени мярката за неотклонение "домашнен арест" и определи мярка "парична гаранция" в размер на 45 000 лева спрямо обвиняем за нелегалната цигарена фабрика край свиленградското село село Момково, съобщиха от пресцентъра на съда.

Стойчо Захариев Иванов (52 г.) е с повдигнато обвинение, заедно с още четирима души, за държане на акцизни стоки в големи размери - цигари без бандерол, всички на обща стойност – 38 532 750 лева.

Съдът остави под гаранция задържаните за цигарената фабрика

Припомняме, че разположената на четири метра под земята в действаща кравеферма фабрика бе разкрита при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и на прокуратурата на 10 юли. В подземието беше намерена продукция от над сто милиона къса цигари. Първоначално Районният съд в Свиленград определи "домашен арест" на обвиняемия Захариев на 9 октомври, но той обжалва.

Източник: БТА

Днешното заседание се състоя при закрити врати, следа като и държавното обвинение, и защитата на Захариев се аргументираха, че материали по делото не следва да стават публично достояние, както и обстоятелства около личния живот и здравословното състояние на обвиняемия.

Съдът, цитиран от пресцентъра, е счел, че не са налице две от предпоставките за вземане на втората по тежест мярка за неотклонение - "домашен арест“, а именно – опасността от укриване и извършване на друго престъпление. Отчетено бе и здравословното състояние на обвиняемия.

Съдът пусна под парична гаранция двамата задържани за цигарената фабрика

Решението на магистратите е окончателно. Така по делото с потвърдени от Окръжния съд в Хасково мерки за неотклонение са още Димитър Перчемлиев - парична гаранция от 6000 лева, неговата снаха Росица Перчемлиева със същата сума, неговият син Николай Перчемлиев - 50 000 лева и пловдивчанинът Христо Мотов - 40 000 лева.

Източник: БТА, Николай Грудев    
Нелегална цигарена фабрика Момково Хасково Окръжен съд
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
