The Washington Post: Тръмп е превзел Вашингтон още преди встъпването си в длъжност

Б ъдещият американски перизеднт Доналд Тръмп е превзел Вашингтон още преди днешното си полагане на клетва, отбелязват западни медии по повод "митинга на победата" снощи в спортната зала "Кепитъл Уон" в американската столица Вашингтон.

"Тръмп вече е завладял окръг Колумбия още преди да встъпи в длъжност", гласи заглавие в американския в. "Вашингтон пост". "Това, което виждаме сега, е в ярък контраст с неговото влизане в Белия дом през 2017 година и с напускането му през 2021 г.", пишат авторите Мариан Ливайн, Клара Енс Морс и Арън Шафър.

Какво да очакваме на инаугурацията на Доналд Тръмп

Новоизбраният президент Доналд Тръмп се завръща във Вашингтон триумфално: съдебните му дела са зад гърба му, корпоративни лидери се стичат в имението му във Флорида "Мар а Лаго", за да се срещнат с него, щабът му е събрал рекордна сума за церемонията по встъпване в длъжност, а понастоящем Републиканската партия е напълно под негов контрол, отбелязват авторите.

Освен това много от хората, номинирани от него за министри, показаха, че ще преминат успешно през процедурата по одобрението им от контролирания от републиканците Сенат. Това се отнася и за спорния кандидат на Тръмп за министър на отбраната Пийт Хегсет, чиято номинация изглеждаше застрашена само преди месец, посочва "Вашингтон пост".

Очаква се Тръмп да подпише десетки укази, когато встъпи в длъжност, особено във връзка с границите - централна тема на предизборната му кампания. Изданието обръща внимание, че на снощния "митинг на победата", събрал хиляди негови симпатизанти, новият президент е дал на присъстващите ранен поглед върху действията, които планира да предприеме от днес.

Той каза, че ще очертае основните контури на указите си за имиграцията във встъпителната си реч. Тръмп заяви пред множеството от свои поддръжници, че неговите укази ще бъдат "най-решителното и най мащабно действие за възстановяване на американските граници, което светът някога е виждал“.

Анализаторът на "Вашингтон пост" Юджийн Робинсън нарича днешния първи ден на Тръмп "върхът на втората златна ера". Според автора вторият мандат Тръмп идва с още по-голяма концентрация на богатство и власт.

"Някои граждани на тази република ще видят второто встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като славно ново начало; други ще го приемат за обезсърчаващо възцаряване на най-лошите черти на нацията", пише Робинсън. "Много коментатори със сигурност ще заключат, че този необичайно студен понеделник във Вашингтон определя последното десетилетие, за добро или лошо, като ерата на Тръмп. Историците обаче може да погледнат на клетвата на Тръмп през по-широк обектив: 20 януари 2025 г. може да бъде запомнен като апотеозът на Втората златна ера", посочва авторът.

Друг американски вестник - "Ню Йорк пост", посочва, че тържествата по днешното встъпване на Тръмп в длъжност като 47-и президент на САЩ са започнали още в събота. Преместването на церемонията на закрито - в ротондата на Капитолия, заради лошото време, ще остави хиляди хора с вече закупени билети както извън сградата на Конгреса, така и извън зала "Кепитъл Уан", откъдето ще бъде излъчван ритуалът, уточнява изданието.

Trump, who is scheduled to take the oath of office inside the Capitol at noon, intends to sign several of the orders in front of a crowd at an event in Capital One Arena in Washington later in the afternoon. https://t.co/dRcxTAdbTX