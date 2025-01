Франциск: Планът на Тръмп за депортиране на мигранти е бедствие

П апа Франциск днес каза, че планът на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп за масова депортация на мигранти без документи ще бъде „бедствие“, предаде Франс прес.

„Ако това е вярно, ще бъде бедствие, защото ще накара бедните нещастни хора, които нямат нищо, да платят“, каза папата в интервю за италианска телевизия.

Доналд Тръмп, който утре ще встъпи в длъжност за втория си мандат, обеща да бъде безкомпромисен с единадесет милиона мигранти без документи в САЩ.

Той каза, че ще извърши „най-голямата операция по депортация в американската история“, въпреки че подобно решение може да се сблъска с правни предизвикателства и потенциален отказ от някои държави да приемат депортираните хора, отбелязва АФП.

