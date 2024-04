Тръмп: Байдън е най-корумпираният и некомпетентен президент, който някога сме имали

В четвъртък Доналд Тръмп реагира предпазливо, когато беше попитан в радиоинтервю дали "все още е на 100% с Израел" след изказването му миналия месец, в което предупреди еврейската държава да "довърши" войната си срещу "Хамас" в ивицата Газа, информира "Ню Йорк пост".

"Трябва да се върнете към нормалността и мира. Целият свят се взривява с този идиотски президент, който имаме", каза 77-годишният бивш президент пред консервативния радиоводещ Хю Хюит.

Тръмп предупреди американците, че "няма да имат държава", ако загуби през ноември

"Той е идиот. Той е най-глупавият президент, който някога сме имали. Той е най-корумпираният и най-некомпетентният. И е най-лошият президент, който някога сме имали, в пъти повече", добави Тръмп за съперника си на изборите. "Ако съберете 10-те най-лоши президенти в историята, те не са нанесли щетите, които нанесе този човек".

"Все още ли сте 100% с Израел?", попита Хюит. "И какъв е съветът Ви към [израелския министър-председател Бенямин] Нетаняху освен "Приключете с това бързо"?"

