Тръмп предупреди американците, че "няма да имат държава", ако загуби през ноември

Б ившият президент Доналд Тръмп заяви, че американците "няма да имат държава", ако не гласуват за него през ноември.

Тръмп, предполагаемият кандидат за президент на Републиканската партия, разсъждаваше по различни теми - включително по вероятния си реванш с конкурента на демократите Джо Байдън на 5 ноември - по време на интервю с водещия на Fox News Брайън Килмийд, излъчено в събота вечер.

"Най-важният ден в историята на нашата страна ще бъде 5 ноември. САЩ върви на зле, но това ще се промени на 5 ноември, а ако не се промени, вече няма да имаме държава", каза Тръмп.

Стивън Чунг, говорител на кампанията на Тръмп, повтори думите на бившия президент.

"Без закон и ред, без сигурност за всички американци няма да имаме държава", коментира той.

Бившият президент обсъди множество допълнителни теми по време на интервюто за Fox News, включително убийството на полицай от нюйоркското полицейско управление.

"Бог да благослови Америка": Доналд Тръмп продава библии по 60 долара

Границата между САЩ и Мексико

По време на предаването One Nation with Brian Kilmeade една от темите, които Тръмп обсъди, беше неотдавнашното участие на мексиканския президент Андрес Мануел Лопес Обрадор в предаването 60 Minutes. По време на интервюто, излъчено на 24 март, мексиканският президент предложи начини, по които САЩ да ограничат притока на мигранти по южната си граница, което предизвика критики от страна на консервативните законодатели.

Лопес Обрадор предложи четири неща, които правителството на САЩ би могло да направи, за да се справи с политическата нестабилност, която е в основата на неотдавнашните мигрантски вълни: да отпусне 20 млрд. долара годишно на бедните страни в Латинска Америка и Карибския басейн; да отмени санкциите срещу Венецуела; да прекрати кубинското ембарго; и да легализира законните мексикански мигранти без документи, живеещи в САЩ.

Тръмп разкритикува предложението на мексиканския президент, като заяви: "Мексико току-що поиска 10 млрд. долара годишно... Не бих му дал и 10 цента".

Donald Trump warns Americans 'won't have a country' if he loses in November https://t.co/NelSwmshwy pic.twitter.com/mgfc7G9fWY