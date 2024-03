"Бог да благослови Америка": Доналд Тръмп продава библии по 60 долара

Д оналд Тръмп започна да продава библии, докато бърза да се върне в Белия дом, пише Associated Press.

Концепцията за Библията, покрита с американското знаме, както и одобрението на предишния президент на текста, който християните смятат за свещен, предизвиква безпокойство сред религиозните кръгове в САЩ.

Former President Donald Trump is now selling Bibles as he runs to return to the White House. Trump, who became the presumptive Republican nominee, released a video on his Truth Social platform on Tuesday urging his supporters to buy the “God Bless the USA Bible." pic.twitter.com/KjjAiOddOb