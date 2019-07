„Ако незаконните мигранти са недоволни от условията в центровете за задържане в Съединените щати, то трябва да им се каже да не идват тук, заяви американският президент Доналд Тръмп”, цитиран от агенция Франс прес.

Държавният глава на САЩ каза това след публикуването на доклад на американското министерство на вътрешната сигурност, в който се признава, че пренаселването и липсата на сигурност в няколко центрове за мигранти в Тексас създават риск за незаконните мигранти. Според текста на доклада

мигрантите нямат достъп до вода за къпане, топла храна и дрехи за смяна.

В документа се отбелязва също, че задържането на мигрантите в центровете продължава дълго време.

„Ако незаконните мигранти не са доволни от условията в центровете за задържане, просто им кажете да не идват. Така всички проблеми ще бъдат решени. Много от тези незаконно дошли чужденци сега живеят по-добре, отколкото са живеели в местата, от които идват, и са в по-сигурни условия”, написа Тръмп в Туитър.

.....came from, and in far safer conditions. No matter how good things actually look, even if perfect, the Democrat visitors will act shocked & aghast at how terrible things are. Just Pols. If they really want to fix them, change the Immigration Laws and Loopholes. So easy to do!