Е дна снимка разтърси обществото. Баща и дъщеря лежат с лицата надолу в калната вода по бреговете на Рио Гранде, удавили се, докато отчаяно са опитвали да намерят по-добър живот. Малката главичка на момичето е прибрана в тениската на баща й, а ръчичката й е обгърнала шията му.

Снимката е заснета от журналист в понеделник, часове след като Оскар Рамирес загива с 23-месечната си дъщеря Валерия, докато се опитвали да преминат от Мексико до САЩ през опасните води на Рио Гранде.

Някои определят тази трагедия като символ за съдбата на мнозината отчаяни мигранти, които, в опита си да се измъкнат от клопката на ситуацията в собствената си държава, загиват във водите на Рио Гранде.

Те тръгват готови доброволно да се предадат

Историята зад снимката

Всичко започва на 3 април тази година, когато Оскар Рамирес, жена му Таня Авалос и дъщеричката им Валерия напускат Ел Салвадор. Преди това тримата са живели с майката на Таня в Мексико и са преживявали с 10 долара на ден, които Оскар е припечелвал в работата си в пицария, разказва Daily Mail.

Таня напуска работата си като касиер в китайски ресторант, за да се грижи за малката Валерия.

Тяхната мечта е била да се преместят в САЩ и да спестят достатъчно пари, с които да си купят къща.

Take a moment to look at this picture of a couple, Oscar & Tania, and their two-year-old daughter Valeria. Oscar and Valeria drowned as the family was trying to enter the US, since deciding to make the trip after being held in overheated & undersupplied detention facilities in Mx

През април тримата пристигат в Мексико, където получават хуманитарна виза, която им позволява да работят в страната в продължение на една година, докато чакат решение за молбата им за убежище в САЩ.

Уморени от чакане обаче, тримата тръгват към границата на Мексико, за да задвижат процедурата. Когато пристигат в Консулството разбират, че чакането им ще продължи със седмици или месеци, защото имената им са в дъното на списъка със стотици други мигранти в тяхното положение.

Оскар решава тримата да опитат да преминат границата незаконно. Той първо пренася малката Валерия през реката, като я оставя на американската страна на Рио Гранде, след което се връща за жена си. В момента, в който вижда баща си да се обръща, малката Валерия скача във водата.

Оскар доплува обратно до детето си, но тогава двамата са завлечени от течението на реката, а Таня гледа безпомощно какво се случва.

"I was a stranger and you did not welcome me" (Mt. 25)

"I was a stranger and you did not welcome me" (Mt. 25)

The story behind the photo of Óscar Alberto Martínez Ramírez and his 23-month-old daughter, Valeria.

"Поне знам, че са починали в прегръдките си"

Споделяната многократно снимка показва как Оскар е сложил под тениската си детето си, за да не я изгуби във водите на реката.

Роса Рамирес, майката на Оскар, не може да погледне заснетото, но казва, че чувства някаква утеха като знае, че синът и внучката й "са починали в прегръдките си".

'He protected her': Mother's heartbreak over drowning of migrant son and granddaughter

"Можете да видите как той я предпазва", казва майката на Оскар.

"Казах му - не тръгвай. Но ако го направиш, остави ми детето, продължи разказа си Роса. Не, мамо, как може да си помислиш, че мога да я оставя", отговорил й той.

Castro says the photo of two migrants who drowned in the Rio Grande "should piss us all off and spur us to action" #DemDebate

Тази снимка се възприема като облик на трагичната реалност на опасното пътуване, което мигрантите предприемат, за да стъпят на американска земя.

The New York Times сравни този кадър с други силни и обезпокоителни снимки, които привлякоха общественото внимание през годините към ужасите на войната, страданията на отделните бежанци и мигранти - лични истории, които често остават извън полезрението заради по-големите събития.

Подобно на емблематичната снимка на окървавеното сирийско момче, изтръгнато от развалините на Алепо или гладуващото малко дете, което лешояд търпеливо го чака да умре - този образ на бащата и малката му дъщеря, изхвърлени на брега на Рио Гранде, може и трябва да събуди общественото внимание.

Какво прави властта

Докато снимката рикошира в социалните мрежи, Камарата на представителите в американския Конгрес одобри законопроект за спешна финансова помощ от 4,5 милиарда долара за хилядите мигрантски семейства и непридружени деца, задържани, след като са влезли в САЩ от Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Законопроектът беше приет, след като председателката на Камарата Нанси Пелоси обузда малък бунт сред прогресивните и испанскоезичните конгресмени, които настояваха за значителни промени в законодателството. Добавените вчера разпоредби в законопроекта са по-скромни от исканото, но спешната нужда от финансово съдействие, за да се предотврати опасността спешната хуманитарна ситуация на границата да прерасне в криза, изглежда взе превес над всички други съображения.

"Законопроектът на Сената е добър, но нашият е много по-добър, заявила демократката Пелоси пред колегите си съпартийци на среща вчера сутринта според пожелал анонимност висш член на партията й.

"Гарантираме, че децата ще имат храна, дрехи, санитарни материали, подслон и медицински грижи. Осигуряваме достъп до правна помощ и защитаваме семействата, тъй като членовете на семействата трябва да бъдат заедно", каза председателката на Камарата в реч след гласуването на проекта.

Законопроектите и на Камарата, и на Сената гарантират, че финансирането няма да може да бъде пренасочено за стената на президента Доналд Тръмп. Те блокират също възможността информацията за настойниците на деца имигранти да бъде използвана за депортирането им.

WATCH: Trump reacts to photo of drowned father and daughter migrants: "If they fixed the laws you wouldn't have that." #MTPDaily@K_JeanPierre: Trump is "basically saying if you're brown or black...the country is closed and you're not welcome."

