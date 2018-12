Осемгодишно момче от Гватемала е починало днес, след като е било задържано от американските гранични служби, съобщиха осведомителните агенции, цитирайки Агенцията за митнически и граничен контрол на САЩ. Това е вторият случай на дете мигрант, починало този месец, след като е било задържано на границата между Мексико и САЩ.

Случаят ще бъде разследван. Правителството на Гватемала е уведомено, съобщиха американските власти.

An 8-year-old migrant boy from Guatemala who was apprehended by immigration authorities near the U.S.-Mexico border died on Christmas morning, U.S. Customs and Border Protection says https://t.co/Rsbj9UrkIA pic.twitter.com/5Z0qX4UntY

Този месец 7-годишно момиче от Гватемала почина, след като бе задържано заедно с група мигранти, влезли незаконно в САЩ през мексиканската граница. Детето е имало висока температура и е починало в болница.

Момчето и баща му били в център за задържане на мигранти, когато на 24 декември агент от граничната служба забелязал, че детето изглежда болно. Двамата с баща му били отведени в медицински център в Аламогордо, Ню Мексико, където детето било диагностицирано с настинка и висока температура, изписани му били амоксицилин и ибупрофен и било пуснато да си върви, след като било наблюдавано час и половина. По-късно обаче то било отново доведено в болницата с гадене, повръщане и три часа по-късно починало. Причината за смъртта не е установена, съобщи граничната агенция.

Не се съобщава кога бащата и синът са влезли в САЩ, нито кога са били задържани.

