Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Според Орбан френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да „преговарят от името на Европа“

8 август 2025, 23:10
Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп
Е вропа рискува да бъде изключена, ако се състои среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за обсъждане на прекратяването на войната в Украйна.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред унгарската държавна телевизия.

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

„Ако се състои руско-американската среща на върха, това е добре, защото най-накрая може да настъпи мир. Но европейците ще бъдат изключени от това, ще бъдем изключени от управлението на въпросите, свързани със сигурността на нашия континент”, каза Орбан. 

Той добави, че „възможно най-скоро”, независимо дали това ще бъде преди или след евентуалната среща между Русия и САЩ, трябва да се проведе руско-европейска среща на върха по въпроса за войната.

Министър-председателят, който е остър критик на ЕС, предложи такава среща да не се води от лидерите на европейските институции.

„Техните познания за Москва биха били оскъдни“, подчерта той.

Вместо това Орбан заяви, че френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да „преговарят от името на Европа“.

Срещата Тръмп-Путин: Какво означава отсъствието на Украйна?

Орбан се счита за най-близкия партньор на Путин в ЕС и поддържа приятелски отношения с Кремъл дори и след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

„По мое мнение, ако Европа иска да вземе решенията за своето бъдеще в свои ръце, тя не може да седи у дома като разстроено дете и да говори лошо за руския президент“, каза унгарският премиер.

