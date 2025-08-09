Свят

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Путин е предал условията си на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва

9 август 2025, 16:35
Р уският президент Владимир Путин е представил тази седмица на администрацията на американския си колега Доналд Тръмп мащабно предложение за прекратяване на огъня в Украйна, като е поискал значителни териториални отстъпки и глобално признаване на претенциите му в замяна на спиране на сраженията, според европейски и украински официални лица, които са говорили пред "Уолстрийт Джърнъл".

Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Аляска на 15 август. Той не предостави допълнителна информация за срещата или точното място, а Кремъл не е отговорил веднага на искането за коментар, предава "Фокус".

Европейските служители са изразили сериозни опасения, тъй като Русия изисква от Украйна да предаде източната част на страната, известна като Донбас, без никакви задължения от нейна страна. Отбелязва се, че Москва обещава само прекратяване на военните действия.

Путин е предал условията си на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва и то е предизвикало дипломатическа суматоха с цел получаване на допълнителни разяснения относно подробностите на предложението.

Европейски и украински официални лица, които са били информирани от президента Тръмп и Уиткоф по време на редица телефонни разговори тази седмица за предложението на Кремъл, са заявили, че се опасяват, че това е тактически ход, за да избегне Русия нови санкции и мита от страна на САЩ.

Тръмп обаче е заявил, че това предложение е достатъчно привлекателно, за да започне организацията на среща с президента на Русия още следващата седмица.

Русия се отказва от предишните си изисквания за пълен контрол над регионите по цялата линия на фронта, която в момента се простира извън границите на Донбас. Ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от цялата източна част на Донецка област, както настоява Путин, тогава Русия ще контролира Донецк, Луганск, както и Кримския полуостров, който превзе през 2014 г.

В момента под руска окупация се намират по-голямата част от Донецка и Луганска области, но украинските войски все още контролират значителни територии, включително и ключови градове, които в момента са опорни точки на украинската отбрана.

Според базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната, ако приеме предложението на Путин, Украйна ще загуби "пояса от крепости", който е възпирал руските окупатори в продължение на 11 години. Той се състои от четири големи града и няколко по-малки селища, простиращи се от север на юг по магистрала H-20 Констянтиновка-Славянск, с общо предвоенно население над 380 537 души.

По време на телефонни разговори тази седмица европейски служители са се опитали да получат разяснения какво ще се случи с южните области на Запорожие и Херсон, където руските войски също контролират част от територията.

Според "Билд" Уиткоф не е разбрал думите на Путин, който не е приел мирно оттегляне на руснаците от двата региона, а всъщност е настоял за оттегляне на украинците.

"Уиткоф не знае за какво говори", е заявил украински правителствен служител.

Европейските лидери са получили противоречива информация за това дали Путин възнамерява да замрази настоящата фронтова линия и в крайна сметка да изтегли войските си оттам, както е настоял представителят на Тръмп.

В петък, Уиткоф е съобщил на европейските официални лица, че руското предложение включва два етапа, посочва "Уолстрийт Джърнъл".

Първо Украйна ще изтегли войските си от Донецк, а фронтовите линии ще бъдат замразени. В рамките на втория етап Путин и Тръмп ще се споразумеят за окончателен мирен план, който впоследствие ще бъде обсъден с президента на Украйна Володимир Зеленски.

Украински чиновник, участвал в този разговор, е заявил, че Киев по принцип не е против никакви предложения, но е отбелязал, че примирието ще бъде необходимо условие за всякакви по-нататъшни стъпки.

Прессекретарят на Белия дом Каролина Левит заяви, че Тръмп и неговият екип по национална сигурност обсъждат "възможни пътища към мир“ с украинските и европейските партньори след срещата на Уиткоф с Путин.

"От уважение към нашите деликатни дипломатически преговори с Русия, Украйна и нашите европейски съюзници, Белият дом няма да коментира подробностите, за които съобщават медиите“, добавя тя.

Конституцията на Украйна забранява отстъпване на територии. Формално това изискване може да бъде заобиколено, ако руската окупация бъде призната фактически но не и юридически. Според полския портал Onet, Уиткоф е предложил на Путин обсъждането на въпроса да бъде отложено за 49 или 99 години.

Зеленски по-рано заяви, че териториалните въпроси ще бъдат обсъждани едва след като Русия се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Според "Билд" обаче Путин е предложил само частично прекратяване на огъня и отказ от атаки срещу енергийни обекти и големи градове.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
