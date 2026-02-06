Техеран: Добро начало. САЩ отвърнаха със санкции

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

И ранският външен министър Абас Аракчи заяви, че преговорите за ядрената програма от ключово значение между Иран и Съединените щати, проведени в петък в Оман, са били добро начало и ще продължат, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Това беше добро начало на преговорите. И има разбирателство за продължаване на разговорите. Координацията за това как да се процедира ще бъде решена в столиците“, каза Аракчи пред иранската държавна телевизия.

Длъжностни лица от двете страни ще се върнат у дома за консултации и „стената на недоверието“ трябва да бъде преодоляна, добави той.

Въпреки че и двете страни са заявили готовност да съживят дипломацията по отношение на дългогодишния ядрен спор на Техеран със Запада, Вашингтон искаше да разшири преговорите, за да обхване балистичните ракети на Иран, подкрепата за въоръжени групировки в региона и „отношението към собствения им народ“, заяви в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Ирански представители многократно са заявявали, че няма да обсъждат ракетите на Иран – един от най-големите подобни арсенали в региона – и са казвали, че Техеран иска признаване на правото му да обогатява уран. За Вашингтон извършването на обогатяване в Иран е червена линия.

Съединените щати обявиха нови санкции за ограничаване на износа на петрол от Иран, включително срещу 14 кораба, малко след като противниците приключиха деня на непреки преговори в Оман.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че Иран използва приходите от петрола, за да „финансира дестабилизиращи дейности по целия свят и да засили репресиите в страната“.

Президентът Доналд Тръмп е „решен да ограничи незаконния износ на петрол и нефтохимически продукти от иранския режим в рамките на кампанията за максимален натиск на администрацията“, каза Пигот, цитиран от АФП.

Държавният департамент съобщи, че ще нареди блокиране на всички транзакции с 14 кораба, за които се твърди, че превозват ирански петрол, включително кораби под флага на Турция, Индия и Обединените арабски емирства. Той обяви и санкции срещу 15 организации и две лица.

От началото на първия мандат на Тръмп САЩ наложиха санкции, за да принудят всички други страни да спрат да купуват ирански петрол.