Техеран: Добро начало. САЩ отвърнаха със санкции

Обновена преди 5 часа / 6 февруари 2026, 16:57
Техеран: Добро начало. САЩ отвърнаха със санкции
Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран   
Източник: БТА/AP

И ранският външен министър Абас Аракчи заяви, че преговорите за ядрената програма  от ключово значение между Иран и Съединените щати, проведени в петък в Оман, са били добро начало и ще продължат, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Това беше добро начало на преговорите. И има разбирателство за продължаване на разговорите. Координацията за това как да се процедира ще бъде решена в столиците“, каза Аракчи пред иранската държавна телевизия.

Длъжностни лица от двете страни ще се върнат у дома за консултации и „стената на недоверието“ трябва да бъде преодоляна, добави той.

Въпреки че и двете страни са заявили готовност да съживят дипломацията по отношение на дългогодишния ядрен спор на Техеран със Запада, Вашингтон искаше да разшири преговорите, за да обхване балистичните ракети на Иран, подкрепата за въоръжени групировки в региона и „отношението към собствения им народ“, заяви в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Ирански представители многократно са заявявали, че няма да обсъждат ракетите на Иран – един от най-големите подобни арсенали в региона – и са казвали, че Техеран иска признаване на правото му да обогатява уран. За Вашингтон извършването на обогатяване в Иран е червена линия.

Съединените щати обявиха нови санкции за ограничаване на износа на петрол от Иран, включително срещу 14 кораба, малко след като противниците приключиха деня на непреки преговори в Оман.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че Иран използва приходите от петрола, за да „финансира дестабилизиращи дейности по целия свят и да засили репресиите в страната“.

Президентът Доналд Тръмп е „решен да ограничи незаконния износ на петрол и нефтохимически продукти от иранския режим в рамките на кампанията за максимален натиск на администрацията“, каза Пигот, цитиран от АФП.

Държавният департамент съобщи, че ще нареди блокиране на всички транзакции с 14 кораба, за които се твърди, че превозват ирански петрол, включително кораби под флага на Турция, Индия и Обединените арабски емирства. Той обяви и санкции срещу 15 организации и две лица.

От началото на първия мандат на Тръмп САЩ наложиха санкции, за да принудят всички други страни да спрат да купуват ирански петрол.

По темата

Източник: Reuters, БГНЕС    
ядрени преговори Иран САЩ Абас Аракчи Оман ядрена програма на Иран балистични ракети недоверие обогатяване на уран дипломация
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан"

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 17 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 16 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 15 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 18 часа
Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 2 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 3 часа

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 5 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора" в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 5 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни"

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 6 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 6 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 6 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 7 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 7 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

Свят Преди 7 часа

"Моля, не ме използвайте за политически битки", заяви Хелиф

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

България Преди 7 часа

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

Издирват дете след случая "Петрохан"

Издирват дете след случая "Петрохан"

България Преди 7 часа

ДАЗД се е самосезирала и своевременно е сезирала останалите компетентни органи

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Любопитно Преди 7 часа

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

България Преди 7 часа

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

България Преди 8 часа

Последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Свят Преди 8 часа

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения

Всичко от днес

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Поетесата Маргарита Петкова представя книга с откровения за живота си

Edna.bg

Селена Гомес е истинска щастливка: Бени Бланко е „Instagram съпругът", за когото всички говорят

Edna.bg

Везенков се развихри при разгромна победа на Олимпиакос

Gong.bg

България зае мястото си в традиционния Парад на нациите на Олимпийските игри (снимки)

Gong.bg

Случаят „Петрохан": 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Nova.bg

Откриването на Зимните олимпийски игри започна в Италия (ГАЛЕРИЯ)

Nova.bg