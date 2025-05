Трима алпинисти загинаха след падане в пропаст в Северните Каскади

Т рима алпинисти загинаха при падане, докато се спускали по стръмен улей в района на North Early Winters Spire в щата Вашингтон, съобщи полицията на окръг Оканоган, цитирана от Newsweek .

Инцидентът е станал в неделя, 11 май, около 11:30 ч. местно време и е засегнал група от четирима алпинисти.

„Трима души са загинали на мястото на инцидента. Четвъртият член на групата е успял сам да се измъкне и да подаде сигнал до органите на реда“, се казва в публикация на полицията на окръг Оканоган във Facebook.

Защо това е важно

Смъртните случаи в Националния парк North Cascades подчертават рисковете, пред които са изправени алпинистите по отдалечени и технически трудни планински маршрути, дори и най-опитните.

Трагедията се случва на фона на нарастващия интерес към дейности на открито и стремежа на все повече американци да търсят приключения на територията на обществените земи, което насочва вниманието към въпросите за безопасността и спасителните възможности в националните паркове.

