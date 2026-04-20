П о време на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп търговци зaлaгaт милиони долари точно преди той да направи важни изявления.

BBC анализира данни за обемите на търговия на няколко финансови пазара и ги съпоставя с някои от най-съществените изказвания на президента, които влияят на пазарите.

Установен е постоянен модел на рязко увеличение на активността само часове, а понякога и минути преди публикации в социалните мрежи или медийни изяви да станат публични.

Някои анализатори смятат, че това носи белезите на незаконна вътрешна търговия, когато се правят залози въз основа на информация, недостъпна за широката публика.

Други обаче твърдят, че картината е по-сложна и че част от трейдърите просто са станали по-умели в предвиждането на действията на президента.

Ето пет от най-значимите примери:

9 март 2026 г.: "Войната на практика е приключила"

Най-големите движения са наблюдавани на петролните пазари.

Девет дни след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, Тръмп заявява в телефонно интервю за CBS News, че конфликтът е "на практика приключил".

18:29 GMT: рязък скок на зaлoзитe за спад на петрола

19:16 GMT: Тръмп казва, че войната почти е приключила

19:17 GMT: цената на петрола пада с 25%

Първият публичен сигнал за интервюто идва в 15:16 източноамериканско време (19:16 GMT), когато журналист публикува информация в X.

Трейдърите реагират, като започват масово да продават петрол, очаквайки по-бърз край на конфликта, а цената се срива с около 25%.

Но данните показват, че огромен брой зaлoзи за спад са направени още в 18:29 GMT, цели 47 минути преди публикацията.

Тези търговци са спечелили милиони долари.

Мистериозен трейдър реализира печалба от над 400 000 долара след залавянето на Мадуро

23 март 2026 г.: "Пълно и окончателно решение на конфликта"

Само два дни след като заплашва да "унищожи" иранската енергийна инфраструктура, Тръмп публикува в Truth Social, че Вашингтон е провел "МНОГО ДОБРИ И ПРОДУКТИВНИ РАЗГОВОРИ" с Техеран за "ПЪЛНО И ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ" на конфликта.

Това изненадва както дипломати, така и пазарите.

10:48–10:50 GMT: рязък скок на зaлoзите

11:04 GMT: публикацията на Тръмп

11:05 GMT: петролът пада с 11%

Акциите се повишават, а цената на американския петрол рязко спада.

BBC съобщава, че 14 минути преди публикацията има необичайно висока активност на пазара. Подобен модел се наблюдава и при търговията с Brent.

Един анализатор описва тези сделки като "със сигурност необичайни".

Демократи обвиниха Тръмп, че е манипулирал пазарите

9 април 2025 г.: паузата за "Деня на освобождението"

На 2 април 2025 г. Тръмп обявява мащабни мита върху стоки от почти всички държави, т.нар. "Ден на освобождението".

Световните борси се сриват.

Седмица по-късно той обявява 90-дневна пауза за всички държави с изключение на Китай.

18:00 BST: трейдърите започват да зaлaгaт на ръст

18:18 BST: обявена паузата

18:19 BST: пазарите скачат рязко

Индексът S&P 500 нараства с 9,5%, един от най-големите еднодневни ръстове от Втората световна война насам.

Преди това има необичайно голям брой сделки, като обемът достига над 10 000 контракта в минута.

Някои инвеститори залагат над 2 милиона долара на ръст, въпреки седем последователни дни на спад, и печелят близо 20 милиона долара.

По-късно сенатори от Демократическата партия призовават Securities and Exchange Commission да разследва дали изявленията на президента са облагодетелствали вътрешни лица.

„Вълкът от Уолстрийт“ коментира митата на Тръмп

3 януари 2026 г.: свалянето на Мадуро

Растежът на онлайн платформите за прогнози също предизвиква въпроси.

Платформи като Polymarket и Kalshi позволяват зaлaгaния върху събития - от времето до външната политика.

През декември 2025 г. потребител зaлaга, че президентът на Венецуела ще бъде отстранен до края на януари 2026 г.

Общо са зaлoжeни 32 500 долара.

На 3 януари Мадуро е задържан от американски специални части и отстранен от власт, ден по-късно.

Акаунтът печели 436 000 долара и след това сменя името си и спира активността.

Deutsche Welle: Само при Никсън е било по-лошо, отколкото при Тръмп

28 февруари 2026 г.: удари срещу Иран

Според сайта за блокчейн анализи Bubblemaps шест акаунта са създадени през февруари и зaлaгaт на американски удар срещу Иран до 28 февруари.

Когато Тръмп потвърждава атаките в ранните часове на деня, те печелят общо 1,2 милиона долара.

Пет от акаунтите не правят повече зaлoзи, но един по-късно печели още 163 000 долара, познавайки прекратяване на огъня между САЩ и Иран на 7 април.

Тръмп в Truth Social - шест месеца на инфлуенсърство

Трудно за доказване

Вътрешната търговия е незаконна в САЩ от 1933 г., а от 2012 г. обхваща и държавни служители.

Въпреки това досега няма осъдени по този закон.

Пол Оден, експерт по финансово право от ESSEC Business School, казва, че правилата трудно се прилагат:

"Регулаторите няма да започнат дело, ако не могат да установят източника на информацията."

Нито една американска финансова институция не потвърждава разследване по тези случаи.

"Може да има огромни сделки, които ясно показват, че някой е знаел какво ще обяви Доналд Тръмп", казва Оден.

"Но има голяма вероятност никой никога да не бъде подведен под отговорност."