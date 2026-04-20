Експерт: Твърдението на Тръмп за ядрената програма на Иран "просто не е вярно"

Б ивш съветник в Белия дом по ядрените въпроси заяви в предаването "60 минути" на CBS News в неделя, че повтаряното от президента на САЩ Доналд Тръмп твърдение, че ядрената програма на Иран е била "напълно унищожена" след американско-израелските удари през юни миналата година, "просто не е вярно", и че Техеран все още разполага с достатъчно силно обогатен уран, за да произведе 10 до 11 ядрени бомби.

Интервюто беше излъчено на фона на крехко примирие между САЩ и Иран, чийто срок изтича в сряда, и разкри, че възстановяването на иранските запаси от уран би изисквало хиляди американски войници и би носило сериозен риск от жертви. Тръмп настоява, че САЩ ще си върнат урана или чрез сделка, или със сила.

Съдбата на силно обогатения уран на Иран е в центъра на текущите преговори за примирие, като Тръмп заяви миналата седмица, че Иран се е съгласил да го предаде като част от сделка за прекратяване на конфликта, пише Newsweek .

Часове по-късно ирански официални представители заявиха, че техният уран няма да бъде предаден. Експерти от ООН смятат, че Иран в момента държи около 970 паунда (приблизително 440 килограма) уран, обогатен до 60 процента - материал, който при допълнително обогатяване би бил достатъчен за 10 до 11 ядрени бомби. Международните инспектори не са имали достъп да проверят запасите от юни миналата година.

Д-р Матю Бън, бивш съветник на Белия дом по ядрените въпроси, който сега работи в Центъра "Белфер" към Харвардския университет, беше категоричен.

"Да, това твърдение просто не е вярно", каза Бън в интервю за "60 минути". "Не може да се каже, че програма, която все още разполага с достатъчно ядрени материали за няколко бомби, е унищожена."

Той добави, че ударите от юни миналата година и продължаващият конфликт са нанесли сериозен удар на възможностите на Иран, но не са ги елиминирали.

"Оставащите способности са значителни. Не можете да бомбардирате знанието", заяви той.

Повечето от силно обогатения уран на Иран се смята, че се съхранява в контейнери с размерите на водолазни бутилки в дълбоки тунели под ядреното съоръжение в Исфахан. Спътникови снимки показват, че преди началото на конфликта Иран е блокирал входовете на тунелите с пръст, а по-късно са били забелязани барикади по пътищата, действия, които анализатори тълкуват като подготовка за евентуален американски или израелски рейд.

Анализатори са идентифицирали и втори обект, известен като "Пайкейс Маунтин", където се предполага, че има голямо подземно ядрено съоръжение.

BREAKING: Former White House nuclear advisor, Matthew Bunn, says Iran cannot be trusted at all with its nuclear weapons program.



“Iran has been lying about its nuclear weapons effort for over 20 years now.” pic.twitter.com/QSXIi7FS1n — Eyal Yakoby (@EYakoby) April 20, 2026

Как би изглеждала операция по изземване

Според експерти, всяка американска военна операция за извличане на урана би била изключително сложна и опасна, включваща радиационни рискове, възможни капани и вероятни жертви сред американските военни.

Бившият министър на армията Кристин Уормут заяви, че само обезопасяването на обекта в Исфахан би изисквало поне 1000 военнослужещи, работа в подземни условия и изграждане на временна инфраструктура, включително възможна писта за кацане.

Бивши военни и ядрени експерти подчертават, че най-безопасният вариант би бил дипломатическо споразумение и изнасяне на материала с международно сътрудничество, вместо военна операция.

Примирието изтича в сряда, а експертът Бън изрази песимизъм относно възможността за трайно ядрено споразумение.

Той предупреди, че липсата на доверие между страните прави ситуацията още по-сложна и че светът вероятно ще трябва да се справя с иранската ядрена програма още дълго време без лесни решения.