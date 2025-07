Тръмп в Truth Social - шест месеца на инфлуенсърство

М ита, вътрешна политика и „ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА“ – първите шест месеца на власт Доналд Тръмп превърна социалната си мрежа „Трут соушъл“ в незаменим канал, чрез който да се следят промените в неговото настроение посредством съобщения, отличаващи се с неподправен стил.

Хиперактивен в тази платформа още от времето на предизборната си кампания, републиканският президент често пъти с пламенните си послания там изпреварва официалните съобщение на Белия дом и публикациите си в други социални мрежи, където той също присъства още от първия си президентски мандат.

Франс прес анализира над 2800 съобщения на Тръмп в акаунта му в „Трут соушъл“ @realDonaldTrump между 20 януари и 20 юли 2025, сред които 155 съобщения, написани изцяло с главни букви и над половината от които съдържащи най-малко един удивителен знак.

Някои от съобщенията се открояват. На 23 март, за да рекламира криптовалутата си $TRUMP американският президент написа: "Обожавам $TRUMP – МНОГО Е ГОТИНА!!! Най-добрата е от всички!!!!!!!!!!!!!!!!" В това съобщение имаше общо 19 удивителни знака.

Тръмп промени решението си: Няма да свидетелства по делото за измама

На 24 април докато Русия нанасяше удари по Киев, Тръмп се обърна чрез социалната си мрежа директно към руския президент със заповедното "Владимир, СПРИ!".

На 6 юли Тръмп публикува дълга тирада срещу бившия си съюзник и шеф на „Екс“ Илон Мъск, казвайки, че му е „мъчно да го вижда как излиза напълно от релсите и се превръща чисто и просто в КАТАСТРОФА“.

Тръмп споделя също в акаунта си много статии на консервативни медии. Най-често той е поствал линкове към публикации във „Фокс нюз“ (101 линка), следвани от линкове към публикации в „Ню Йорк пост“ (51 линка) и „Брайтбарт“ (също 51 линка). И трите медии имат пропуски относно спазването на стандартите за събиране на информация и отговорно представяне на тази информация, казва организацията за наблюдение на случаите на дезинформация „Нюз гард“.

През февруари 2022 г. Тръмп, който по онова време беше прокуден от „Туитър“ и от „Фейсбук“, постави началото на платформата си „Трут соушъл“. След това акаунтите на Тръмп в гореспоменатите две социални мрежи бяха възобновени, но неговото предпочитание към „Трут соушъл“ си остана.

👀 TRUMP ON TRUTH SOCIAL: I WANT ELON TO THRIVE.



“Everyone is stating that I will destroy Elon’s companies by taking away some, if not all, of the large scale subsidies he receives from the U.S. Government. This is not so! I want Elon, and all businesses within our Country, to… pic.twitter.com/i5nj5b7Kv4