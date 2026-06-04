Димитър Балев от "Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията

Д имитър Балев от „Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Заместник-председатели стават Силвия Христова от "Прогресивна България", Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

Комисията се състои от 19 народни представители, от които 10 са от „Прогресивна България", трима от ГЕРБ-СДС, двама са от „Движение за права и свободи - ДПС", двама са от „Демократична България“, един от „Продължаваме Промяната“ и един - от "Възраждане".

В състава ѝ от „Прогресивна България“ бяха избрани Димитър Балев (председател), Силвия Христова (зам.-председател), Владимир Николов, Пламен Белов, Елена Нонева, Владимир Раков, Симеон Иванов, Николета Тодорова, Иван Димитров и Иван Мавродиев.

От ГЕРБ-СДС за членове на комисията бяха определени Рая Назарян, Стефан Арсов и Евгени Дянков.

От ДПС бяха избрани Станислав Анастасов (зам.-председател) и Шендоан Халит - член.

От "Демократична България" за членове бяха излъчени Свилен Трифонов и Димитър Найденов.

От "Продължаваме промяната" беше избран Велислав Величков (зам.-председател).

"Възраждане" определи Димо Дренчев за член на комисията.