Атидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

А тидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Народното събрание. За заместник-председатели бяха избрани Нихал Юзерган от „Прогресивна България“, Тома Биков от ГЕРБ-СДС и Атанас Славов от „Демократична България“.

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се състои от 15 народни представители - осем от „Прогресивна България“ (ПБ), трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, „Демократична България“ (ДБ), „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на комисията влизат Нихал Юзерган (заместник-председател), Юлиан Димитров, Тефик Парафитов, Емине Гюлестан, Мирена Гуглева-Иванова, Явор Плашилски, Месут Рушид и Иван Янев. От ГЕРБ-СДС са Красимир Събев, Тома Биков (зам.-председател) и Стефан Апостолов. От ДПС Атидже Алиева-Вели е член и преседател на комисията, а Атанас Славов от ДБ е член и заместник-председател на комисията. В състава ѝ влизат още Марин Тихомиров от ПП и Костадин Костадинов от „Възраждане".