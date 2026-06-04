Петър Стойчев от „Прогресивна България“ оглави Комисията по младежта и спорта

П етър Стойчев от „Прогресивна България“ (ПБ) оглави Комисията по въпросите на младежта и спорта. За заместник-председатели бяха избрани Владимир Николов от ПБ, Джем Яменов от ДПС и Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“.

Комисията по въпросите на младежта и спорта се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от „Движение за права и свободи – ДПС", двама – от „Демократична България“, един – от „Продължаваме Промяната“, и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ бяха избрани Петър Стойчев (председател), Владимир Николов (заместник-председател) и Миролюб Адамов, Борислав Георгиев, Антонио Василев, Йордан Йовчев, Ивайло Христов, Иван Голомеев, Мариям Саркис Сакъз, Стоян Петков, Ивет Горанова, Тефик Парафитов и Иван Янев.