България

Изписаха от „Пирогов“ 17-годишния младеж от Благоевград

7-годишният младеж от Благоевград, който беше приет по спешност в столичната университетска болница „Пирогов“, днес (4 юни) бе изписан в добро състояние, съобщиха официално от лечебното заведение

4 юни 2026, 17:08
Изписаха от „Пирогов“ 17-годишния младеж от Благоевград
Източник: БТА

17-годишният младеж от Благоевград, който беше приет по спешност в столичната университетска болница „Пирогов“, днес (4 юни) бе изписан в добро състояние, съобщиха официално от лечебното заведение.

Припомняме, че след продължителен купон с наркотици на 24 май в апартамент в Благоевград на петия етаж, под балкона беше намерено мъртво момиче на 16 години, а от другата страна на блока, момче на 17 години в тежко състояние, което беше прието за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

От „Пирогов“ уточниха, че пациентът е контактен, адекватен, вертикализиран и си тръгва на собствен ход.

Младежът прекара в „Пирогов“ периода от 24 май до 4 юни 2026 г. През това време той премина през интензивно реанимационно лечение, последвано от консервативна терапия и активно наблюдение в отделението по Детска реанимация. Лекарите са успели напълно да стабилизират жизнените му функции, което е позволило днешното му изписване за домашно възстановяване.

След трагедията прокуратурата задържа и повдигна обвинения на 20-годишния студент по философия Александър Георгиев за това, че е хвърлил двамата от балкона, но съдът го освободи поради липса на доказателства.

Днес бе потвърдено, че Георгиев остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийския апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано.

 

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