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Шарън Стоун с разтърсващо признание за жестоко нападение в гръб и скрити счупвания

Холивудската легенда разкри, че е прекарала цяло десетилетие без да подозира за бруталните травми по тялото си, след като била оставена в безсъзнание на пода от мистериозен нападател

4 юни 2026, 17:25
Шарън Стоун с разтърсващо признание за жестоко нападение в гръб и скрити счупвания
Източник: БТА

Х оливудската легенда Шарън Стоун направи шокиращо разкритие за миналото си. В емоционално интервю за подкаста „The Person Who Believed in Me“ 68-годишната номинирана за „Оскар“ актриса сподели, че е била жертва на жестоко физическо насилие от неидентифициран извършител, което я е оставило в безсъзнание и с тежки вътрешни контузии, съобщава Page Six.

„Бях ударена в гръб“, разказа звездата от „Първичен инстинкт“. Тя обясни, че няма никакъв спомен от самия момент на атаката, тъй като се е събудила по-късно на пода.

„Диваните бяха обърнати настрани. Холната масичка беше изпочупена, всичко от нея беше разхвърляно по земята. Нямах представа как съм се озовала там“, спомня си Стоун.

Шокиращата диагноза десетилетие по-късно

Истинският мащаб на престъплението излиза наяве чак десет години след инцидента. Измъчвана от хронични болки във врата и раменете, актрисата посещава специализирана клиника за гръбначни изкривявания в Калифорния. Лекарите планирали да ѝ поставят инжекции за облекчаване на болката, но след като разгледали предварителните рентгенови снимки, останали вцепенени.

„Докторът влезе и ми каза: „Няма да можем да направим тази процедура“, споделя Стоун. В този момент тя научава, че гръдният ѝ кош е бил брутално счупен в миналото и костите са зараснали накриво, оставяйки дълбоки белези.

„Лекарят ми каза директно: „Ясно е, че сте била нападната. Това, което ви се е случило, е тежко престъпление. Длъжни сме да съобщим на полицията, а вие също трябва да подадете сигнал“, спомня си актрисата.

Новината предизвиква у Шарън Стоун тежка паническа атака, въпреки че в този момент вече е била под въздействието на пропофол (успокоително лекарство, използвано преди медицински интервенции). С помощта на медицинския екип обаче тя успява да се успокои и да премине ментално през затиснатия в съзнанието ѝ спомен, за да проумее какво точно се е случило с тялото ѝ.

Защо нападателят остава анонимен за пред света?

Запитана от водещия Дейвид Бегно дали става въпрос за случай на домашно насилие, Стоун отговаря кратко: „Нямам право да кажа“. В миналото си актрисата има два брака (с телевизионния продуцент Майкъл Грийнбърг и вестникарския редактор Фил Бронщайн), както и два годежа през 90-те години.

Звездата е категорична, че е „напълно сигурна“ кой е извършителят и че в крайна сметка случаят е бил докладван на правоохранителните органи, но е взела решение да не повдига официални съдебни обвинения.

„Имах възможност да го съдя. Но тъй като бяха минали десет години и тъй като съм публична личност, реших да не го правя“, обяснява тя. Стоун допълва, че не съжалява за решението си, тъй като би било изключително трудно да докаже вината в съда толкова време след инцидента, въпреки наличието на сериозни косвени доказателства.

„Просто не исках това съдебно дело и този кошмар да се превърнат в моето наследство за света“, заключва холивудската икона.

Източник: Page Six    
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