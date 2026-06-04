Ангел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната

А нгел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната. Тя се състои от 13 народни представители, от които седем от „Прогресивна България“, двама от ГЕРБ-СДС, по един от ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

От „Прогресивна България“ определиха Ивет Горанова за зам.-председател, Десислава Костова, Борислав Георгиев, Бойко Младенов, Иван Голомеев, Георги Кунчев, Момчил Петров за членове. Представител на ГЕРБ-СДС в комисията ще бъде Георги Станков.

От ДПС за зам.-председател бе избран Неждет Шабан. От „Демократична България“ за зам.-председател бе определена Елисавета Белобрадова.

От „Продължаваме промяната“ за член на комисията излъчиха Айлин Пехливанова.