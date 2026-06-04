Томислав Дончев беше избран за председател Комисията по иновациите и дигиталната трансформация

Т омислав Дончев от ГЕРБ-СДС беше избран за председател Комисията по иновациите и дигиталната трансформация. Заместник-председатели на комисията станаха Георги Григоров от "Прогресивна България" (ПБ), Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Божидар Божанов от "Демократична България" (ДБ).

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация се състои от 15 народни представители, осем от „Прогресивна България“, трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, „Демократична България“ (ДБ), „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на комисията влизат Георги Григоров - зам.-председател, и членове - Витко Вълчев, Тихомир Кръстев, Лорин Лоринков, Валентин Петров, Асен Бабачев, Момчил Терзийски и Пламен Белов. Членове от ГЕРБ-СДС са Томислав Дончев, който е и председател на комисията, Росен Желязков и Деница Сачева, която е и заместник-председател. В състава на комисията влизат още Надя Петрова от ДПС, Божидар Божанов от ДБ (заместник-председател), Йордан Терзийски от ПП и Борис Аладжов от "Възраждане".