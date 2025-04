Демократи обвиниха Тръмп, че е манипулирал пазарите

Н яколко конгресмени от Демократическата партия изразиха подозрения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да е манипулирал незаконно пазарите, като е насърчил изкупуването на акции точно преди промяната в политиката си, с която отложи с 90 дни влизането в сила на вносните мита, предаде "Франс прес".

"Вътрешният кръг на Доналд Тръмп печели ли незаконно от тези огромни колебания на фондовия пазар чрез търговия с вътрешна информация?" написа днес сенаторът на Калифорния от Демократическата партия Адам Шиф в своя профил в X.

Пазарните индекси с рекорден скок след отговора на Тръмп

"Президентът на САЩ буквално участва в най-голямата пазарна манипуация в света", написаха в X конгресмени на Демократическата партия от Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите.

След като предизвика глобална търговска война и разтърси пазарите, президентът на САЩ написа вчера в социалната си мрежа Трут сошъл, няколко минути след отварянето на Уолстрийт: "Време е да купуваме".

Часове по-късно той обяви 90-дневно отлагане на влизането в сила на допълнителните ставки срещу десетки държави, с изключение на Китай, което предизвика историческо възстановяване на фондовия пазар.

Юрист по етика също изрази мнение, че има основание за разследване.

"Президентите не са инвестиционни съветници", пише Ричард Пейнтър, професор по право и бивш адвокат по етични въпроси в Белия дом при Джордж У. Буш, в X.

"Този ​​сценарий може да изложи президента на обвинения в манипулиране на пазара", заяви той пред Ен Би Си.

Видео, публикувано в X от Марго Мартин, асистент и съветник по комуникациите на в Белия дом, показва как Тръмп приема в Овалния кабинет Чарлз Шваб, основател и съпредседател на едноименната финансова компания "Чарлз Шваб" (Charles Schwab).

От страх до еуфория на Уолстрийт

"Това е Чарлз Шваб", заявява Тръмп, като допълва, че "той не е просто компания, той всъщност е човек! И той спечели 2,5 милиарда долара днес".

Доналд Тръмп също подписа публикацията си в Трут сошъл с буквите Ди Джей Ти (DJT), които представляват както неговите инициали, така и борсовият код на неговата медийна компания Trump Media & Technology Group - чиито акции поскъпнаха с 21,67 на сто в края на търговията вчера, допълва АФП.

Is Donald Trump's inner circle illegally profiting off of these huge swings in the stock market by insider trading?



Congress must find out. pic.twitter.com/ZZGX99PtFE