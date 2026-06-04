За председател на Комисията за прякото участие на гражданите беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“

З а председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, в парламента, беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“. За заместник-председатели бяха избрани Йордан Йовчев от „Прогресивна България“, Лъчезар Иванов от ГЕРБ – СДС, и Надя Петрова от ДПС.

Комисията се състои от 15 народни представители, от които осем – от „Прогресивна България", трима – от ГЕРБ – СДС, един – от „Движение за права и свободи – ДПС“, един – от „Демократична България“, един – от „Продължаваме промяната“, и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ влизат Йордан Йовчев (заместник-председател), Ирина Асиова-Диамант, Красимир Папазов, Васка Милушева, Васил Горанов, Лилия Димитрова, Динко Странски и Александра Ангелакова.