Свят

Актьорът Шая Лабъф получи две години пробация заради сбиване

Лабъф, известен с ролите си във филмите „Трансформърс“ и „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп“, беше арестуван след инцидент на 17 февруари

4 юни 2026, 16:55
Актьорът Шая Лабъф получи две години пробация заради сбиване
Източник: Getty Images

А мериканският актьор Шая Лабъф беше осъден на две години пробация, след като се призна за виновен по три обвинения за лека телесна повреда при сбиване пред бар в Ню Орлиънс по време на празненствата за Марди Гра (известен още като Дебелия вторник) през февруари, съобщи Асошиейтед прес.

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Съгласно решението на съда актьорът трябва да премине и програма за лечение на алкохолна зависимост. Освен това му е забранено да контактува с пострадалите и да посещава заведението, пред което е станал инцидентът.

Лабъф, известен с ролите си във филмите „Трансформърс“ и „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп“, беше арестуван след инцидент на 17 февруари. Според полицейския доклад и видеозаписи от мястото той е блъснал един човек на земята и е ударил друг в лицето по време на спречкване пред бар във Френския квартал на града.

Адвокатът на актьора Сара Червински заяви, че клиентът ѝ е искал да поеме отговорност за действията си, като определи случилото се като „незначителна свада пред бар по време на Марди Гра“.

По-рано тази година срещу Лабъф бяха повдигнати обвинения, че по време на инцидента е отправял и хомофобски обиди към част от участниците в конфликта.

Арестуваха актьора Шая Лабъф след сбливане в бар

През последните години актьорът нееднократно е попадал в полезрението на правоохранителните органи заради прояви на агресивно поведение и нарушения на обществения ред, припомня Асошиейтед прес.

Източник: Михаил Евлогиев/БТА    
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