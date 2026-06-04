Росица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм

Р осица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм в 52-рото Народно събрание. За заместник-председатели бяха избрани Ясен Щерев от „Прогресивна България“, Павел Попов от „Демократична България“ и Цончо Ганев от „Възраждане“.

Комисията по туризъм се състои от 15 народни представители осем от „Прогресивна България“ (ПБ), трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, „Демократична България“ (ДБ), „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Възраждане“, решиха депутатите.

Членове на комисията от ПБ са Ясен Щерев, който е и зам.-председател, Пламен Карашев, Васка Милушева, Ивайло Петров, Весела Момчева-Таун, Николай Косев, Милева Владкова и Георги Кунчев. От ГЕРБ-СДС в състава й влизат Росица Кирова - председател, и членове - Валентин Милушев и Милен Делийски, от ДПС - Николай Златарски, от ДБ - Павел Попов (зам.-председател), от ПП - Иво Михайлов, и от "Възраждане" – Цончо Ганев (заместник-председател).