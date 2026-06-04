Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите

А нтон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите. Тя се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от ДПС, „Демократична България“, по един – от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Съставът на комисията не е изцяло попълнен, тъй като ГЕРБ-СДС и ДПС не предложиха цялата полагаща им се квота.

От „Прогресивна България“ в нея влизат Антон Кутев (председател), заместник-председател – Васил Горанов, членове – Лилия Димитрова, Стоян Тричков, Данаил Петков, Катя Стайкова, Нели Карабахчиева, Ирина Асиова-Диамант, Владимир Раков, Бойко Младенов, Вяра Петрова, Александра Вълчева и Живка Бучуковска.

От ГЕРБ – СДС Йорданка Фандъкова беше избрана за заместник-председател, а Тома Биков – за член на комисията.