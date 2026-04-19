Тръмп: САЩ спряха и превзеха кораб с ирански флаг

Тръмп: Нашият кораб ги спря точно на място, като проби дупка в машинното им отделение

19 април 2026, 23:13
Източник: EPA/БГНЕС

"Днес товарен кораб под ирански флаг, наречен TOUSKA, дълъг близо 900 фута (274 метра бел. ред.) и тежащ почти колкото самолетоносач, се опита да премине през нашата военноморска блокада и това не се получи добре за тях".

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Ракетният разрушител на ВМС на САЩ "Спруанс" прехвана TOUSKA в Оманския залив и ги предупреди да спрат. Иранският екипаж отказа да се вслуша, така че нашият кораб ги спря точно на място, като проби дупка в машинното им отделение. В момента американските морски пехотинци контролират кораба. TOUSKA е под санкции на Министерството на финансите на САЩ поради предишна история на незаконна дейност. Ние имаме пълен контрол над кораба и проверяваме какво има на борда!", добави Тръмп.

Осми предсрочен вот: България избира парламент

