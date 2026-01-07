Свят

Мистериозен трейдър реализира печалба от над 400 000 долара след залавянето на Мадуро

Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда

7 януари 2026, 09:59
Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела

Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела
Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари
Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки
Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети
Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо
Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант
Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите
Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Н еизвестен трейдър е реализирал печалба в размер на около 410 000 долара, след като е заложил, че венецуелският президент Николас Мадуро ще бъде отстранен от власт, пише Reuters.

Акаунтът на трейдъра в платформата Polymarket е натрупал позиции в договори, обвързани с отстраняването на Мадуро, при условия, които преди операцията предполагаха изключително малка вероятност за такъв изход. Тези залози, които са стрували около 34 000 долара преди залавянето на Мадуро, рязко са увеличили стойността си, след като се появи информацията за американската военна операция срещу венецуелския лидер, показват данни на Polymarket.

Основните борсови индекси се повишиха, а цените на петрола нараснаха по-рано в понеделник, докато акциите на енергийните компании отчетоха значителни ръстове, след като Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда. Държавните облигации на Венецуела, която вече е в състояние на неизпълнение на задълженията си, също поскъпнаха рязко, подхранени от очаквания за мащабно и сложно преструктуриране на суверенния дълг. Облигациите, емитирани от правителството и от държавната петролна компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), поскъпнаха с до 10 цента за долар, или почти 30 процента, след като оптимистично настроени инвеститори се възползваха от развитието на събитията.

Вижте в нашата галерия: Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Мистериозната сделка вероятно ще привлече вниманието на американски законодатели, които настояват за по-строги правила срещу търговията с вътрешна информация, включително двупартийна инициатива за евентуална забрана на търговията с акции от страна на законодатели. След като в понеделник се появи информацията за залозите, свързани с Мадуро, конгресменът от Демократическата партия Ричи Торес заяви, че възнамерява още тази седмица да внесе законопроект, който да забрани на избрани длъжностни лица, законодатели и федерални служители да правят залози на платформи за прогнозни пазари, където биха могли да имат достъп до съществена непублична информация.

Анонимният акаунт е бил създаден миналия месец, като на 27 декември трейдърът е закупил договори на стойност 96 долара, които биха донесли печалба, ако САЩ нахлуят във Венецуела до 31 януари. В следващите дни трейдърът е направил още няколко подобни залога.

Платформи за прогнозни пазари като Polymarket предлагат договори с отговор „да“ или „не“, които позволяват на потребителите да залагат върху широк кръг от събития в реалния свят - от резултати в спорта и развлеченията до политика и икономика. Когато договор, оценен на няколко цента, изплати 1 долар, трейдъри с достъп до непублична информация, свързана с такива договори, могат да реализират огромни печалби в рамките на часове или дни.

През септември Polymarket получи одобрение от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) да възобнови дейността си в страната, след като придоби за 112 милиона долара QCEX - лицензирана от CFTC борса и клирингова къща за деривати. От CFTC не отговориха незабавно на запитване дали проверяват сделки, свързани със залавянето на Мадуро.

Polymarket и преди е била обект на проверки заради възможна търговия с вътрешна информация на платформата. Макар че в момента американски граждани нямат достъп до основната платформа за залагания, много трейдъри използват VPN услуги, за да заобиколят забраната.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: Reuters    
Неизвестен трейдър Николас Мадуро Венецуела Polymarket Прогнозни пазари Търговия с вътрешна информация Военна операция Финансова спекулация Политически залози Държавни облигации
Последвайте ни

По темата

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Светът на кръстопът – изборите през 2026 г.

Светът на кръстопът – изборите през 2026 г.

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

Мистериозен трейдър реализира печалба от над 400 000 долара след залавянето на Мадуро

Мистериозен трейдър реализира печалба от над 400 000 долара след залавянето на Мадуро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 5 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 6 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 5 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 5 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Свят Преди 13 минути

Срещата ще протече при закрити врата, ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

България Преди 17 минути

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Свят Преди 41 минути

Лавров прави коментарите си в интервю в рамките на акцията "Елка желаний"

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Свят Преди 53 минути

Олдрич Еймс, бивш служител на ЦРУ, беше един от най-опасните двойни агенти в света и тайно работеше за Русия

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

България Преди 1 час

Социалната пенсия става 170,51 евро.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

България Преди 1 час

46-годишният мъж е с повдигнато обвинение за заплахи с убийство

Създадоха координационен център за еврото в област София

Създадоха координационен център за еврото в област София

България Преди 1 час

В състава му са включени представители на ключови държавни и местни институции

Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Любопитно Преди 1 час

44-годишната актриса и 45-годишният Крис Фишер сключиха брак на 13 февруари 2018 г.

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната в евро

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната в евро

България Преди 1 час

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева

,

Мистерията на Еторе Майорана - геният, който изчезна

Любопитно Преди 1 час

Работата на Еторе Майорана оказа огромно влияние върху света на физиката

<p>Причината гръцките статуи да са с малки фалоси</p>

Причината гръцките статуи да са с малки мъжки полови органи

Любопитно Преди 1 час

Древногръцкият стандарт за красота за мъже е бил „блестящ гръден кош, светла кожа, широки рамене, малък език, силни задни части и малък член“, описан от древният гръцки драматург Аристофан

Сградата на Камарата на представителите

Внезапната смърт на конгресмен републиканец освободи място в Камарата на представителите. Какво следва?

Свят Преди 1 час

Засега няма обявени кандидатури за мястото му

Снимката е илюстративна

Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай

Свят Преди 1 час

Служебният телефон съдържал чувствителна информация за ядрена сигурност, загубен по време на лична визита в Шанхай

,

Рядко астрономическо явление тази вечер: Марс, Венера и Меркурий се подреждат в една линия

Любопитно Преди 1 час

Следващото подобно зрелище ще е през 2038 г.

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

България Преди 2 часа

КЗП и Столичната община са установили нарушения в районите "Красно село" и "Възраждане"

Фалшиви имейли мамят от името на Комисията за финансов надзор

Фалшиви имейли мамят от името на Комисията за финансов надзор

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Снегът носи на Китай 183 млрд. евро до 2030 година

sinoptik.bg

Скромно „сбогом“ в Сен Тропе: Франция се прощава с киноиконата Брижит Бардо

Edna.bg

Мария Бакалова замени пуловерите с кокосови орехи и… интересна компания в Бали 

Edna.bg

ЦСКА се разделя с чужденец №1 по мачове в историята на клуба?

Gong.bg

Бъдещето е тук! Синовете на легенди потеглиха с Локомотив Пловдив

Gong.bg

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

Nova.bg

Русия ескортира с подводница празен петролен танкер, издирван от САЩ (ВИДЕО)

Nova.bg