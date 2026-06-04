Халил Летифов от ДПС е избран за председател на Комисията по околната среда и водите

Х алил Летифов от ДПС бе избран за председател на Комисията по околната среда и водите. Тя се състои от 23 членове, от които 13 от „Прогресивна Българя“, четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“, по един от „Продължаваме промяната“ и от „Възраждане“.

От „Прогресивна България“ Стефан Сабрутев бе избран за зам.-председател, за членове - Фатме Рамадан, Светлана Митошев, Весела Момчева, Тодор Джиков, Антон Кутев, Стелиян Гандев, Стелиян Петров, Добрин Бяндов, Георги Илиев, Петър Янков, Румяна Аврамова, Мирослав Митков.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе избран Валери Лачовски, за членове - Георги Георгиев, Николай Нанков.