"Край с г-н добро момче!": Иран отхвърля обявените от Тръмп нови мирни преговори

Тръмп публикува изявление в Трут соушъл, че неговите пратеници ще пристигнат в Пакистан утре вечер за преговори

19 април 2026, 23:27
И ран отхвърля новите мирни преговори със Съединените щати, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че изпраща пратеници за преговори в Пакистан и ще нанесе нови удари по Иран, освен ако страната не приеме неговите условия, предаде Ройтерс.

Тръмп публикува изявление в Трут соушъл, че неговите пратеници ще пристигнат в Пакистан утре вечер за преговори – график, който оставя само един ден за постигане на напредък в преговорите, преди да изтече двуседмичното примирие.

„Предлагаме много справедлива и разумна СДЕЛКА и се надявам, че ще я приемат, защото, ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, написа той. „КРАЙ С Г-Н ДОБРО МОМЧЕ!“

ИРНА не се позова на конкретен източник в своето съобщение, че Иран е отхвърлил преговорите.

„Иран заяви, че отсъствието му от втория кръг на преговорите се дължи на това, което той нарича прекомерни изисквания от страна на Вашингтон, нереалистични очаквания, постоянни промени в позицията, повтарящи се противоречия и продължаващата морска блокада, която той счита за нарушение на примирието“, съобщи агенцията.

Иран напусна преговорите със САЩ

Засега Белият дом не е отговорил на молбата за коментар относно отхвърлянето на преговорите от страна на Иран.

По-рано представител на Белия дом заяви, че делегацията на САЩ ще бъде оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, ръководил първите мирни преговори по конфликта, и че в нея ще участват също пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър. Тръмп първоначално беше заявил пред американски медии, че Ванс няма да пътува.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
По темата

Първи официални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” с над 43%, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Първи сметки: „Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент

Как вижда светът резултатите от изборите в България

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Избори 2026: Изборният ден приключи в голяма част от света, чака се вотът в САЩ и Канада

Наблюдаваме изключително висока избирателна активност извън страната, каза заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в МВнР по-рано през деня за провеждането на изборите в чужбина

Синът на Тъкър Карлсън напуска кабинета на Джей Ди Ванс

Това се случи на фона на конфликта с Тръмп

Пеевски: Имаше репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че „нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем“

Учебен ли ще е 20 април за учениците

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции

Задържаха кмета на Гороцвет за купуване на гласове

В него са намерени 250 евро и списъци с имена и суми

Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

Има три пъти повече сигнали сега в сравнение с 2024 година

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

ПП-ДБ: Българите оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел. От тук нататък ни чака изключително много работа", заяви Асен Василев

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Платформата evideo.bg вече излъчва от хиляди секции; вижте как се попълват протоколите и как се брои всяка бюлетина

<p>Борисов: Победителят е ясен, но преговорите ще решат кой ще управлява</p>

Бойко Борисов поздрави първия в класирането и обяви, че ГЕРБ е готова както за управление, така и за ролята на опозиция

<p>Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден</p>

Лидерът на "БСП - Обединена левица": Резултатите са знак за устойчивост, но крайни изводи още не могат да се правят

Славяново празнува победата на Румен Радев

Населеното място стана известно като "президентското село"

Румен Радев: "Прогресивна България" печели безапелационно

Радев след първите резултати: Ще направим всичко възможно за редовно и стабилно правителство

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

Edna.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Нов срам за футбола в Африка - фенове забавиха с час и половина важен мач

Gong.bg

Студен душ за Гуардиола, не е ясно колко време ще отсъства Родри

Gong.bg

ЦИК - с първи резултати от предсрочния парламентарен вот (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ: „Прогресивна България” с убедителна победа на вота

Nova.bg