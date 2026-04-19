"Край с г-н добро момче!": Иран отхвърля обявените от Тръмп нови мирни преговори

И ран отхвърля новите мирни преговори със Съединените щати, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че изпраща пратеници за преговори в Пакистан и ще нанесе нови удари по Иран, освен ако страната не приеме неговите условия, предаде Ройтерс.

Тръмп публикува изявление в Трут соушъл, че неговите пратеници ще пристигнат в Пакистан утре вечер за преговори – график, който оставя само един ден за постигане на напредък в преговорите, преди да изтече двуседмичното примирие.

„Предлагаме много справедлива и разумна СДЕЛКА и се надявам, че ще я приемат, защото, ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, написа той. „КРАЙ С Г-Н ДОБРО МОМЧЕ!“

ИРНА не се позова на конкретен източник в своето съобщение, че Иран е отхвърлил преговорите.

„Иран заяви, че отсъствието му от втория кръг на преговорите се дължи на това, което той нарича прекомерни изисквания от страна на Вашингтон, нереалистични очаквания, постоянни промени в позицията, повтарящи се противоречия и продължаващата морска блокада, която той счита за нарушение на примирието“, съобщи агенцията.

Иран напусна преговорите със САЩ

Засега Белият дом не е отговорил на молбата за коментар относно отхвърлянето на преговорите от страна на Иран.

По-рано представител на Белия дом заяви, че делегацията на САЩ ще бъде оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, ръководил първите мирни преговори по конфликта, и че в нея ще участват също пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър. Тръмп първоначално беше заявил пред американски медии, че Ванс няма да пътува.