„Вълкът от Уолстрийт“ Джордан Белфорт коментира митата на Доналд Тръмп

„Вълкът от Уолстрийт“, Джордан Белфорт, каза, че „няма начин“ Доналд Тръмп да е виновен за търговия с вътрешна информация или манипулиране на пазара, пише SkyNews.

Противниците твърдят, че президентът има въпроси, на които трябва да отговори, след като обяви, че е "страхотно време за закупуване" на акции – четири часа преди фондовият пазар да се покачи в сряда, когато той реши да спре митата.

Белфорт сподели пред Джилиан Джоузеф, че фактът, че Тръмп е направил изявлението в социалните медии, означава, че то е публично, а не просто сигнал до няколко души. Говорейки в програмата The World, той каза: "Аз лично не го намирам за особено подозрително. Особено след като го е казал на всички наведнъж."

„Ако не беше казал нищо и само на петима от най-близките си приятели беше споделил "Ще облекча тази тарифна ситуация – трябва да купувате", това би било незаконно.“

Манипулацията на пазара се случва, когато хората се възползват от непублична информация, за да купуват или продават акции и да печелят. Бившият борсов брокер стана известен благодарение на ролята на Леонардо ди Каприо във филма за живота си и призна престъпления, свързани с манипулирането на акции.

Белфорт коментира, че публикацията на Тръмп просто повтаря това, което президентът вече е заявявал, и че купуването, когато цените на акциите паднат, е добре известен инвестиционен принцип. "Той е казвал това през цялото време [за закупуването], не е само единственият път, когато го е казал," добави той. "[Министърът на финансите] Бесент също е говорил за това. Това е наистина основен съвет."

Фондовите пазари по света драстично се сринаха в понеделник поради въвеждането на широкообхватните мита от Америка върху вноса. Световната икономика отново беше разтърсена само два дни по-късно, когато президентът обяви, че почти всички тарифи ще бъдат спряни за 90 дни. Ключовият индекс S&P 500 скочи с близо 10% — огромно ежедневно увеличение.

Демократическата партия изрази "сериозни опасения относно етиката" на насърчаването на Тръмп да купува акции. Някои призовават за спешно разследване дали членове от семейството му или служители на администрацията са се облагодетелствали от сделки на фондовия пазар.

Белият дом заяви, че постът на президента в социалните мрежи просто е опит да успокои американците "за тяхната икономическа сигурност в лицето на непрекъснатото медийно всяване на страх."

Белфорт обвини фигури от Демократическата партия, че се опитват да "спечелят благоразположение сред медиите и своята партия".

„Няма да е красиво“

