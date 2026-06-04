Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

Й ордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения. За заместник-председатели бяха избрани Нели Андреева от „Прогресивна България“, Стефан Мирев от ГЕРБ – СДС и Тансер Бейти от ДПС.

Комисията се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България", четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от „Движение за права и свободи - ДПС", двама – от „Демократична България", един – от „Продължаваме промяната“, и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ влизат Нели Андреева (заместник-председател), Мартин Жлябинков, Емил Денков, Ясен Щерев, Валентин Гечевски, Михаил Михайлов, Пламен Тодев, Стефан Свиленов, Димитър Тодоров, Тодор Барболов, Васил Филев, Даниела Николова-Кършева и Пламен Карашев.

От ГЕРБ – СДС за членове бяха избрани Стефан Мирев (заместник-председател), Мария Димитрова и Георги Георгиев.