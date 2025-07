Трагедия! Звезда на Ливърпул загина в катастрофа

Н ападателят на Ливърпул Диого Жота загина в автомобилна катастрофа в Испания на 28-годишна възраст, съобщиха португалските медии, цитирани от английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Съобщава се, че

В инцидента е загинал и брат му Андре, който също е 26-годишен футболист.

Катастрофата е станала на A-52 в провинция Самора. Службите за спешна помощ в региона Кастилия и Леон потвърдиха катастрофата.

Смята се, че гумата на ламборджинито, в което са пътували двамата братя, се е спукала при изпреварване на A-52 на около 112 километра западно от историческия град Валядолид.

Колата излязла от пътя, преобърнала се и след това се запалила в ранните часове на тази сутрин.

„Оперативният център на спешния тел. 112 Кастилия и Леон е получил няколко обаждания за пътнотранспортно произшествие на км 65 от A-52, в община Сернадия, Самора. Съобщава се, че автомобил е участвал в произшествието и превозното средство е било в пламъци“, се казва в изявление.

„112 е уведомил пътната полиция на Самора, пожарната бригада на провинциалния съвет на Самора и Координационния център за спешни случаи на Сасил (CCU) за този инцидент. Оттам бяха изпратени Спешно медицинско звено (UME) и Първичен медицински персонал (MAP) от здравния център Момбуей, които потвърдиха смъртта на двама души на място.

Трагичният инцидент идва само две седмици след като Жота се ожени за дългогодишната си приятелка

Руте Кардозу в Порто.

Двойката има три деца: Денис (2021), Дуарте (2023) и дъщеря, родена през 2024 г., чието име не е разкрито.

Португалският национален футболен отбор заяви, че е „съкрушен“ от смъртта на нападателя на Ливърпул Диого, добавяйки, че той „не само е бил фантастичен играч с почти 50 мача за националния отбор, но и изключителен човек, уважаван от всички свои съотборници и противници“.

Смъртта му беше потвърдена от Педро Проенса, ръководител на Португалската футболна федерация.

Той заяви в изявление: „Португалската футболна федерация и целият португалски футбол са напълно съкрушени от смъртта на Диого Жота и Андре Силва тази сутрин в Испания. Много повече от невероятен играч, с почти 50 участия в националния отбор, Диого Жота беше изключителен човек, уважаван от всички съотборници и противници, някой със заразителна радост и референция в самата общност“.

„От мое име и от името на Португалската футболна федерация, изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите на Диого и Андре Силва, както и на ФК Ливърпул и ФК Пенаиел, клубовете, от които съответно бяха играчите.

Португалската футболна федерация вече поиска от УЕФА минута мълчание

този четвъртък преди мача на нашия национален отбор с Испания на Европейското първенство за жени.

Загубихме двама шампиони. Липсата на Диого и Андре Силва представлява непоправими загуби за португалския футбол и ние ще правим всичко възможно, ежедневно, да почитаме тяхното наследство“, се казва още в изявлението.

Легендата на английския футбол Гари Невил написа в социалната мрежа X: „Това е сърцераздирателна новина за Диого Жота и брат му. Изпращам цялата си любов на семейството му“.

