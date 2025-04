Осъдиха футболист от „Мансфийлд“ за смъртта на велосипедист

П рофесионалният футболист Лукас Акинс беше осъден на лишаване от свобода заради причиняване на смъртта на велосипедист при автомобилна катастрофа.

Нападателят на „Мансфийлд Таун“ се блъснал с автомобила си Mercedes G350 в 33-годишния Ейдриън Даниел в Хъдърсфийлд на 17 март 2022 г., докато водил дъщеря си на урок по пиано. По данни, представени пред Кралския съд в Лийдс, Даниел получил тежка черепно-мозъчна травма и починал десет дни по-късно.

