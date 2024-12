Кой е Михаил Кавелашвили – бившият футболист, който стана президент на Грузия

Б ившият футболист Михаил Кавелашвили, който беше избран днес за президент на Грузия и който беше единствен кандидат за поста, е известен с язвителните си речи срещу критиците на правителството, на което е силно предан, пише Франс прес в коментар за новия грузински държавен глава.

53-годишният Кавелашвили е известен с речите си пред парламента в Тбилиси, често пълни с непристойни изрази, насочени срещу критиците на управляващата партия „Грузинска мечта“ и срещу хората от ЛГБТ+ общността.

Преди да се присъедини към „Грузинска мечта“ той развиваше футболна кариера в местни и европейски отбори. Играел е и в „Манчестър сити“. В знак на признателност за верността му той беше изстрелян до върха на държавата в деликатно време за Грузия, отбелязва АФП.

В Грузия правомощията на държавния глава са ограничени и предимно символични. Това обаче не възпрепятстваше досегашната президентка Саломе Зурабишвили, коментира агенцията.

Грузия се бори с политическа криза след последните парламентарни избори, чиито резултати са оспорвани, а демонстрациите по улиците бяха белязани от насилие.

Протестиращите обвиниха Михаил Кавелашвили, че е марионетка на милиардера Бидзина Иванишвили, който e натрупал състоянието си в Русия, а след това основава партия „Грузинска мечта“ и от 2012 г. управлява задкулисно страната.

Според Иванишвили, протежето му Кавелашвили е „олицетворение на грузинския мъж“. С мустаци, загладена назад коса, той е известен с острите си изказвания.

Политическите му коментари съвпадат с крайнодясната идеология, особено що се отнася до опасенията за националната идентичност, в разрез с признаването от страна на опозицията на ЛГБТ+ общността, и той пропагандира „чистите традиционни ценности на грузинците“ срещу това, което той нарича “фашистко-либерално разложение“, наложено от Запада.

The presidential elections in Georgia have concluded with Mikhail Kavelashvili gaining 200 necessary votes in the Parliament of Georgia.



The foreign agent Salome Zourabichvili is still refusing to leave her post calling herself the only legitimate president. pic.twitter.com/e5eJ1S6ZBr