35-годишен футболист почина след сърдечен арест

Ш отландски футболист на 35 години почина внезапно след сърдечен арест, предаде Daily Mail .

Брайън Морган е откаран по спешност в болница миналата седмица, но въпреки усилията на лекарите, той е починал в сряда.

Морган беше полузащитник на Sauchie Juniors. Той прекрати кариерата си миналата година, но скоро след това се върна на терена, за да помогне на отбора през настоящия сезон.

Клубът публикува емоционално послание в памет на Морган:

„Sauchie Juniors с тъга научиха за кончината на полузащитника Брайън Морган. Брайън почина в сряда сутрин, след като бе приет в болница след сърдечен арест. Нашите мисли и най-искрени съболезнования са със съпругата му Зоуи и дъщеря им Попи, както и с неговите близки, приятели и всички, които го познаваха.”

Връзката на Брайън с клуба започва още в детството, когато наблюдава отбора като фен, преди да подпише с него през 2010 г., едва 20-годишен, под ръководството на тогавашния мениджър и негов зет Фрейзър Дънкан.

Той изигра важна роля в успехите на клуба и спечелването на трофеи, включително като отбеляза два гола от фал, които осигуриха участие в Източната Суперлига през 2012 г. След първия си осем и половина годишен престой в клуба, той премина към ново предизвикателство в Bo'ness United.

Един от най-запомнящите се моменти от втория му период в клуба бе финалът за Купата на Източна Шотландия срещу Haddington Athletic. Именно този мач бе обявен за негов последен. Стремейки се да се сбогува подобаващо, той вкара победния гол с глава в продължението. Брайън влезе в трибуните като зрител за началото на сезон 2024/25, но желанието да играе се оказа по-силно.

Така през ноември той отново обу бутонките. Не след дълго си върна титулярното място и започна да вкарва голове. Последният му мач за клуба бе на 12 април – победа с 3:2 срещу Glenrothes, като той отбеляза първия гол за отбора.

“Почивай в мир, Морги“, написаха Sauchie Juniors.

Почит към Морган започна да се излива в социалните мрежи X и Facebook, където бивши съотборници и фенове споделяха спомени за 35-годишния футболист.

Съотборникът му Крис Донъли публикува снимка с Морган и написа:

„Тази снимка е от тренировката във вторник вечер. И двамата бяхме отбелязали през уикенда и в типичния стил на Морги той се опитваше да убеди всички, че неговият гол е бил по-хубав. Изключителен играч и още по-добър човек извън терена. Беше истинска легенда.“

И други клубове в страната изказаха съболезнования. Отборът от Лига 2 Stirling Albion заяви:

„Всички в Stirling Albion поднасяме най-дълбоките си съболезнования към Sauchie Juniors, както и към семейството и приятелите на Брайън.“

Everyone at Stirling Albion sends our deepest condolences to everyone at Sauchie along with Brian’s family and friends ❤️