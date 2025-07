Сестри, загинали при наводненията в Тексас, открити хванати за ръце

Д ве сестри, 13-годишната Блеър и 11-годишната Брук Харбър, загинаха при наводненията в хълмистия район на Тексас и бяха открити с "вплетени ръце", съобщи тяхното семейство. Това предаде Newsweek .

(Във видеото: След наводненията в Тексас: Броят на жертвите расте, очакват се нови валежи)

Sisters killed in Texas floods found with ‘their hands locked together’ while grandparents remain missing https://t.co/vzrwlsJj5C pic.twitter.com/ctah7tMUtY — New York Post (@nypost) July 7, 2025

Контекст

Внезапни наводнения заляха централната част на Тексас в петък. По данни на Associated Press над 80 души са загинали, а много други се водят за изчезнали. Водите на река Гуадалупе са се покачили с над 6 до 8 метра в рамките на 90 минути, което е причинило масивни разрушения и е довело до евакуацията на хиляди хора.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения за наводнения в цял Тексас, като се очаква те да останат в сила поне до понеделник сутринта. Според данни на службата, наводненията са второто най-смъртоносно метеорологично бедствие в Съединените щати след екстремната жега.

After deadly floods devastated Texas, President Trump signed a major disaster declaration, sending urgent federal aid to the hardest-hit counties. https://t.co/ZOc9WCR4Sc — KUTV2news (@KUTV2News) July 7, 2025

Какво се знае

Сестрите Харбър са загинали по време на семейна почивка в затворения комплекс "Каса Бонита" в Хънт, Тексас, съобщава леля им Дженифър в съобщение, публикувано на страницата за набиране на средства в GoFundMe.

Двете момичета са били на гости при баба си и дядо си, Чарлийн и Майк Харбър, които към момента все още се водят за изчезнали.

Родителите на децата, Ар Джей и Ани, са били отседнали в отделна къщичка в близост. Те се събудили около 3:30 ч. сутринта от шума на придошлата вода и се опитали да разбият прозорец, за да стигнат до дъщерите си, но силата на водата ги е възпрепятствала да достигнат до дома, в който са били децата.

Дженифър споделя в GoFundMe, че Брук Харбър е изпратила съобщение в 3:30 ч. сутринта до баща си и до баба си и дядо си по майчина линия със следните думи: "Обичам ви."

Сестрите са открити в Кървил.

"Когато бяха открити, ръцете им бяха вплетени една в друга", се казва в публикацията в GoFundMe.

Трагедията е описана като "кошмар".

'American hero' saves 165 lives in devastating Texas floods and more top headlines https://t.co/VJBKgf0Gcg — Zack (@QueensIceZ) July 7, 2025

Какво казват хората

В текста на кампанията в GoFundMe, създадена в помощ на семейството, се казва:

"Дъщерите на Ар Джей и Ани, Брук (11 г.) и Блеър (13 г.), бяха с любимите си баба и дядо, Чарлийн и Майк Харбър, когато трагично загубиха живота си в опустошителните води на наводнението в Хънт, Тексас. Семейството е изправено пред немислима загуба и дълъг път към възстановяване."

Сенатор Тед Круз, републиканец от Тексас, написа в събота в платформата X:

"Продължаваме да се молим за семействата на жертвите. Изключително важно е всички да спазват предупрежденията и указанията на властите. Моля, бъдете в безопасност."

Risk of further floods in Texas during desperate search for missing as death toll tops 80 >>> https://t.co/9RAKRN7TMU pic.twitter.com/989rgOMiYH — 13 Action News (@13abc) July 7, 2025

Какво следва

В неделя президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на "бедствено положение от национално значение" за окръг Кър, с което се отключи достъп до федерална помощ за спасителни и възстановителни операции.

Множество местни, щатски и федерални служби продължават издирвателните и спасителни действия сред отломките, оставени от стихията.