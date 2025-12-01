Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

Г раждани се събраха пред Министерския съвет на протест срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме Промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста.

Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета".

Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се видя, че пространството от сградата на Българска народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора. На екрана над сцената продължават да излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста.

Организаторите призоваха протестът да бъде мирен. Те предупредиха, че са възможни провокации, а който стане свидетел на такива - да снима.

Миналата седмица отново също имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

Днес жители на Плевен се събраха на протест пред Концертна зала „Катя Попова“, където бяха издигнати плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“. Граждани във Варна също излязоха срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да спрат кражбите в бюджета. Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година има и в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включиха се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Множество хора се събра и пред Съдебната палата във Велико Търново на протест срещу статуквото в България. Протестиращите развяха българския трибагреник, скандират "Оставка", а плакатите им са насочени предимно срещу управляващите. Граждански протест срещу бюджета беше организиран и пред Съдебната палата в Русе. Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите".

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Жители на Ловеч излязоха на протест срещу бюджета и се събраха пред сградата на Областната администрация с плакати, чиито послания гласяха: „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни“, „Стига сте наказвали работещите хора“, „Не храни прасето с твоите пари“ и др. Гражданите скандираха „Оставка“.

Пловдивчани също излязоха с искания за преработване на бюджета за 2026 г., реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки. Протестиращите се събраха на площад "Съединение" в града.

Гражданите в Добрич се събраха на протест пред сградата на Общината, с плакати с надписи: "Оставка", "Мутри вън", "Д като фалит", "Стига тежести върху хората" и скандират "Оставка".

Жители на Шумен излязоха да протестират пред административната сграда на Общината и скандираха "Мафията вън!" и "Оставка".

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.