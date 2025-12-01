България

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване

1 декември 2025, 20:00
Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.
Източник: Thinkstock/Guliver

Н а 6 години лишаване от свобода при първоначален общ режим намали Апелативен съд – Бургас присъдата на бившата банкова служителка, присвоила чужди пари в размер на 357 491,77 лева, чрез използване на сметки на клиенти.

Въззивната инстанция измени присъдата на Окръжен съд – Бургас.

Пред Апелативен съд – Бургас делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура и по жалба на подсъдимата. В съдебно заседание прокурорът от Апелативна прокуратура не поддържа въззивния протест и го намира за неоснователен. Защитата пледира за отмяна на присъдата и за признаване на подсъдимата за невиновна или за намаляване на размера на наказанието с приложение на института на условното осъждане. След цялостна проверка на правилността на съдебния акт на първата инстанция и след обсъждане доводите на страните въззивният състав е намерил протеста за неоснователен, а жалбата за частично основателна. 

Бившата банкова служителка е призната за виновна за престъпление, извършавано в продължителен период от време от 2012 г. до 2017 г., когато е работила като „специалист обслужване клиенти“ в Айтос и в това си качество е трябвало да пази поверените ѝ от банката чужди средства. В рамките почти пет години тя е извършвала неправомерни тегления от сметки на клиенти, използвайки документи с неистински подписи и неверни обстоятелства, като присвояването е в особено големи размери. 

Осъдиха на 15 години затвор банкерка, източила близо 2 млн. лева от сметки на футболиста Мартин Петров

Пострадали от нейната дейност са били семейство дългогодишни клиенти на банката, които работели във Великобритания и разполагали с няколко банкови сметки в долари, евро и в британски лири. Двамата единствено внасяли в сметките си съответната валута, без да извършват тегления в брой. Подсъдимата е изготвяла неистински нареждания-разписки за теглене на суми от името на всеки един от съпрузите, въвеждала е тези документи в счетоводната система на банката, осчетоводявала е фиктивните операции, намалявала е наличностите по сметките с размера на вписаните в документите суми и след това е присвоявала паричните средства от касата на банката. 

По идентичен начин на три пъти през 2014 г. е изготвила неистински платежни нареждания за превод на средства от сметка на съпругата към сметка на трето лице, въвела ги е в счетоводната система, за да създаде привидно основание за движение на средствата, след което е съставила и неистински нареждания-разписки от името на това лиц за „теглене“ на съответните суми. Така е осигурила счетоводно прикритие на присвояването, като е вземала сумите от касата и ги е използвала за лични нужди.

Банкова касиерка в Пловдив сменяла 100-левки с хартии

Въззивната инстанция е приела, че авторството на деянията от страна на подсъдимата е доказано.

Становището на апелативния състав по отношение на наложеното наказание е, че то подлежи на редуциране. Съдът е отчел продължителността на наказателното производство в рамките малко над осем години, която не е по вина на подсъдимата, напредналата ѝ възраст и влошеното ѝ здравословно състояние. Наказание в размер на шест години лишаване от свобода, съдът е намерил за съответно на конкретната степен на обществена опасност на деянията и на личността на дееца.

По-голямо снизхождение би било неоправдано, доколкото би компрометирало изпълнението на целите на специалната и генералната превенция, посочват в акта си апелативните съдии. В останалата част присъдата е потвърдена.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен касационен съд на Република България.

Източник: БГНЕС    
Банково присвояване Апелативен съд Бургас Намалена присъда
Последвайте ни
Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Протест и контрапротест в Стара Загора

Протест и контрапротест в Стара Загора

Работната сила ще е на 50-60 години до 2050 г.

Работната сила ще е на 50-60 години до 2050 г.

pariteni.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Свят Преди 33 минути

Водите от наводненията са започнали да се оттеглят, но са регистрирани няколко нови свлачища

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

България Преди 3 часа

Недоволните казват, че увеличението е необосновано

Giro d’Italia 2026 тръгва от България

Giro d’Italia 2026 тръгва от България

България Преди 3 часа

Това е крачка към позициониране на България като световна спортна, културна и туристическа дестинация, смята Иван Пешев

СЗО: Лекарства тип "Оземпик" трябва да бъдат достъпни за всички, не само за богатите

СЗО: Лекарства тип "Оземпик" трябва да бъдат достъпни за всички, не само за богатите

Свят Преди 4 часа

СЗО сравни необходимостта от разширяване на достъпа до лекарства за отслабване с усилията за достъп до лекарства срещу ХИВ през 80-те години

Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

Любопитно Преди 4 часа

Ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

България Преди 4 часа

Друг човек е в тежко състояние

MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в завладяващо изживяване

MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в завладяващо изживяване

Любопитно Преди 4 часа

България поиска 3,2 млрд. евро от Европейската комисия

България поиска 3,2 млрд. евро от Европейската комисия

България Преди 4 часа

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

Любопитно Преди 4 часа

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Любопитно Преди 5 часа

<p>ISW: Мирният план на САЩ за Украйна е пред провал заради Русия</p>

ISW: Русия вероятно ще отхвърли американския мирен план за Украйна

Свят Преди 5 часа

Участието на Русия в каквито и да било мирни преговори зависи "изцяло" от руските успехи на бойното поле

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

България Преди 5 часа

Портних: Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ

Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

България Преди 5 часа

От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности

КЕВР намали цената на природния газ за декември

КЕВР намали цената на природния газ за декември

България Преди 5 часа

Цената е с 4,3 на сто по-ниска в сравнение с ноември

Продължава ли юношеството до 32 години?

Продължава ли юношеството до 32 години?

Любопитно Преди 6 часа

Учени разкриват петте етапа на развитие на човешкия мозък

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

България Преди 6 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Всичко от днес

От мрежата

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Тройна битка определя първия елиминиран финалист в “Игри на волята”

Edna.bg

Битката, която вълнува цяла България: Любо Пенев се нуждае от помощ

Edna.bg

Гласувай и определи Най-доброто спасяване на 17-ия кръг в efbet Лига!

Gong.bg

ЦСКА обяви кога ще открие новия си магазин (видео)

Gong.bg

Многохилядни протести в София и големите градове на страната срещу бюджета и управлението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Росен Желязков и Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март

Nova.bg