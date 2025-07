Ужас на 4 юли в Тексас: Наводнения доведоха до 24 загинали и 23-ма в неизвестност

П роливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения по поречието на река Гуадалупе в Тексас в петък, убивайки най-малко 24 души, докато спасителни екипи се бореха да спасят десетки жертви, хванати в капан от дълбоката вода или обявени за изчезнали при бедствието, съобщиха местни власти, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Сред изчезналите са 23 до 25 души от християнски летен лагер само за момичета,

разположен на брега на обилната от дъжд Гуадалупе, съобщиха властите.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0 — WeatherUpdateEU (@WeatherUpdateEU) July 4, 2025

На пресконференция късно в петък, почти 18 часа след началото на кризата от Четвърти юли, губернаторът на Тексас Грег Абът заяви, че операциите по търсене и спасяване ще продължат през нощта и в събота. Абот каза, че ресурсите, отделени за усилията, ще бъдат „неограничени“.

Говорейки пред репортери на борда на Air Force One в края на ден, изпълнен с публични събития, президентът Доналд Тръмп каза: „Ще се погрижим за тях“, когато беше попитан за федералната помощ за бедствието.

BREAKING 🚨 President Trump is already on top of it and is working with Governor Greg Abbott on the Massive flooding in Texas



Pray for these two angels Families of Texas 🙏



pic.twitter.com/rCBQ53lScz — MAGA Voice (@MAGAVoice) July 5, 2025

Националната метеорологична служба на САЩ обяви извънредно положение заради внезапни наводнения

за части от окръг Кер в южно-централната част на Тексаския хълмист район, на около 105 км северозападно от Сан Антонио, след гръмотевични бури, които донесоха до 30 см дъжд.

Далтън Райс, градски управител на Кервил, окръжния център, заяви пред репортери, че екстремното наводнение е ударило преди зазоряване с малко или никакво предупреждение, което е попречило на властите да издадат предварителни заповеди за евакуация, тъй като Гуадалупе бързо се е издигнала над нивото на голямо наводнение.

„Това се случи много бързо, за много кратък период от време, който не можеше да бъде предвиден, дори с радар“, каза Райс. „Това се случи в рамките на по-малко от два часа“, добави той.

🚨 Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have claimed 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are still missing. 💔



These are children—daughters, sisters, friends. Please keep them and their families in your prayers. 🙏 pic.twitter.com/mNGNCPyD6G — Manni (@ThadhaniManish_) July 5, 2025

Служители на щатското управление на извънредни ситуации предупредиха още в четвъртък, че Западен и Централен Тексас са изправени пред проливни дъждове и заплаха от внезапни наводнения „през следващите няколко дни“,

позовавайки се на прогнозите на Националната метеорологична служба преди празничния уикенд.

Но въпросните прогнози за времето „не са предвидили количеството дъжд, което видяхме“, каза на пресконференция в петък вечерта У. Ним Кид, директор на Тексаския отдел за управление на извънредни ситуации.

Фойерверките за Четвърти юли бяха отменени в засегнатите от наводнения общности в целия регион, включително Кервил, където крайбрежната площадка за планираното честване на Деня на независимостта на САЩ в петък вечер беше потопена от придошлата от дъжда река.

На брифинга в петък вечер шерифът на окръг Кер Лари Лейта заяви, че са потвърдени 24 смъртни случая, свързани с наводнението, в сравнение с 13, регистрирани по-рано през деня. Още един човек, намерен мъртъв в съседния окръг Кендъл, не е потвърден като жертва, свързана с наводнението, каза Лейта.

Вице-губернаторът Дан Патрик заяви в петък следобед, че

властите издирват 23 момичета, обявени за изчезнали, сред над 750 деца в летни лагери

по бреговете на река Гуадалупе, когато районът беше залят от наводнение около 4 часа сутринта местно време. Изчезналите лагеристи са посещавали Camp Mystic, частен християнски летен лагер за момичета. „Молим се всички изчезнали да бъдат намерени живи“, каза Патрик.

Watch as a cluster of storms turns into an MCV (Mesoscale Convective Vortex) generating insane rainfall amounts over the last 24 hours & deadly flooding in Central Texas.#flashflooding #flood pic.twitter.com/GUKPaYBUXT — Cory Kowitz (@cory_kowitz) July 4, 2025

Не беше ясно дали някой, чието име е списъка с хора в неизвестност, може да се е озовал сред починалите жертви, преброени от шерифа в целия окръг. Иначе всички останали къмпингуващи са били в безопасност, съобщиха властите, като къмпингуващите са били евакуирани през целия ден. „Всички правят всичко по силите си, за да изведат тези деца“, каза съдията от окръг Кер Роб Кели на брифинг за бедствието часове по-рано.

Кели каза, че редица разпръснати жилищни комплекси, паркинги за превозни средства за отдих и къмпинги са били силно засегнати. Притиснат от репортери защо не са взети повече предпазни мерки при прогнозата за бурно време, Кели настоя, че бедствие от такъв мащаб е непредвидено. „Постоянно имаме наводнения. Това е най-опасната речна долина в Съединените щати“, каза Кели.

„Нямахме причина да вярваме, че това ще бъде нещо подобно на случилото се тук. Абсолютно никаква“.

В предупреждение в четвъртък, Тексаският отдел за управление на извънредни ситуации заяви, че е повишил нивото си на готовност и е „активирал допълнителни ресурси за реагиране при извънредни ситуации на щата“, тъй като части от Западен и Централен Тексас се подготвят „за продължаващи заплахи от обилни валежи и внезапни наводнения, наближаващи празничния уикенд“.

Вице-губернаторът Патрик заяви, че река Гуадалупе се е повишила с 8 м за 45 минути, след като проливни валежи заляха региона. С прогнозата за допълнителни валежи в региона, Патрик предупреди, че продължаващата заплаха от евентуални внезапни наводнения се простира от Сан Антонио до Уейко през следващите 24 до 48 часа.

Към петък вечерта, екипите за спешна помощ са спасили или евакуирали 237 души, включително 167 с хеликоптер.

В петък вечерта губернаторът Абът подписа декларация за бедствие, за да ускори спешната помощ за Кер и група от други окръзи, най-силно засегнати от наводненията. Служители от бреговата охрана на САЩ и Федералната агенция за управление на извънредни ситуации също бяха активирани, за да помогнат на местните власти да се справят с кризата, съобщиха официални лица.