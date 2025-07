Ужасът в Тексас от първо лице: Две братчета разказват

Д вама смели братя си спомниха мъчителния момент, в който се събудиха от наводнението, нахлуващо в хижата им в лагер в Тексас посред нощ – принуждавайки ги да вземат решение за части от секундата да плуват за да спасят живота си.

Пиърс и Ръфин Бойет спели дълбоко в лагер Ла Хунта в Хънт, Тексас, когато се събудили в 4 ч. сутринта в петък, докато навън бушува свирепата буря, карайки водите на река Гуадалупе да се повишат с цели 8 метра само за 45 минути.

„Наводнението започна да става все по-голямо“, разказа по-малкият брат Пиърс пред местната KSAT в събота, цитиран и от New York Post. „Имахме двуетажни легла в хижите си и водата стигаше до горното легло и

имахме един избор – трябваше да изплувамe от хижата“.

NEW: Two brothers explain their terrifying night and how they survived the Kerr County floodwaters.



The brothers were sleeping at Camp La Junta when they started floating.



At least 24 people have lost their lives in the flood.



Authorities say more than 20 girls are… pic.twitter.com/T1yhLNmbU1