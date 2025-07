Трагедията в Тексас: 70 жертви, търсенето на оцелели продължава

С тотици спасители са разположени в търсене на оцелели в централен Тексас, след като внезапните наводнения убиха най-малко 70 души, съобщава днес Би Би Си (BBC).

„Работата продължава и ще продължи, докато всички бъдат намерени“, обеща Лари Лейта, шериф на окръг Кер.

Докато търсенето навлиза във втора нощ, окръжните власти съобщиха, че

11 деца от християнски младежки лагер, разположен по поречието на реката, остават в неизвестност.

Някои родители потвърдиха смъртта на детето си в социалните мрежи. Досега са спасени около 850 души.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa