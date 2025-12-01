СЗО: Лекарства тип "Оземпик" трябва да бъдат достъпни за всички, не само за богатите

С ЗО препоръча използването на нови лекарства за отслабване за справяне с растящите нива на затлъстяване и призова фармацевтичните компании да понижат цените и да увеличат производството, за да могат и страните с по-ниски доходи да се възползват.

Новата терапевтична насока на организацията включва условна препоръка за използване на т. нар. GLP-1 препарати, като Wegovy, Ozempic и Mounjaro, като част от по-широк подход, който включва здравословно хранене, физическа активност и подкрепа от лекари. СЗО определя препоръката като "условна" поради ограничени данни за дългосрочната ефективност и безопасност на GLP-1, като препоръката не включва бременни жени.

Докато GLP-1 вече е утвърден метод за лечение в страните с висок доход, СЗО предупреждава, че до 2030 г. тези лекарства могат да достигнат по-малко от 10 процента от хората, които биха могли да се възползват. Сред страните с най-високи нива на затлъстяване са тези в Близкия изток, Латинска Америка и тихоокеанските острови. Към началото на годината Wegovy е бил достъпен само в около 15 държави.

СЗО призовава фармацевтичните компании да обмислят диференцирано ценообразуване (по-ниски цени в страните с по-ниски доходи) и доброволно лицензиране на патенти и технологии, за да позволят на други производители по света да произвеждат GLP-1 и така да се разшири достъпът до тези лекарства.

Джеръми Фарар, заместник-директор на СЗО, заяви пред Politico , че насоките също така дават "зелен сигнал" на производителите на генерични лекарства да пуснат по-евтини версии на GLP-1, след като патентите изтекат.

Франческа Челети, старши съветник по затлъстяване в СЗО, подчерта пред Politico, че е необходима "решителна дейност" за разширяване на достъпа до GLP-1, като посочи примера с антиретровирусните лекарства за ХИВ в началото на този век. "Всички мислехме, че е невъзможно… и после цената спадна", каза тя.

Ключовите патенти върху семаглутид, съставката в диабетните и лекарства за отслабване на Novo Nordisk Ozempic и Wegovy, ще отпаднат в някои страни следващата година, включително в Индия, Бразилия и Китай.

Индийският производител на генерични лекарства Dr. Reddy’s планира да пусне генерично лекарство за отслабване, базирано на семаглутид, в 87 държави през 2026 г., съобщи по-рано тази година изпълнителният директор на компанията Ерез Исраели пред Reuters.

"САЩ и Европа ще отворят по-късно, а всички други западни пазари ще бъдат отворени между 2029 и 2033 г.”, каза Исраели след публикуването на тримесечните отчети през юли.

Цените се очаква да спаднат след пускането на генеричните версии на пазара, но това не е единствената пречка. Например инжекционните лекарства изискват съхранение в хладилна верига. Здравните системи също трябва да бъдат подготвени за разпространение на лекарството, веднъж щом стане достъпно, добави Челети.