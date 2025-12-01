Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Н ай-тежките свлачища и наводнения в историята на Шри Ланка досега са отнели живота на най-малко 355 души, а 366 са в неизвестност, като спасителните операции продължават четири дни след началото на бедствието, съобщи Центърът за управление на бедствия, предаде ДПА.

Броят на жертвите се е увеличил, тъй като екипите за търсене са влезли в райони, които по-рано не са били достъпни, и са открили още тела, както и голям брой затрупани къщи.

200 души в неизвестност заради свлачища в Шри Ланка

Най-тежко засегнати са централните райони Канди, Нувара Елия и Бадула, където са регистрирани над 100 свлачища.

Водите от наводненията са започнали да се оттеглят, но са регистрирани няколко нови свлачища.

Междувременно пилот на хеликоптер на ВВС на Шри Ланка, участвал в спасителна операция, се разби в неделя вечерта, при което пилотът загина, а четирима други души бяха ранени в северозападната част на страната.

Свлачище погреба живи около 100 души в Шри Ланка

"Като страна ние сме изправени пред най-голямото и най-трудното природно бедствие в нашата история. Също така признаваме, че това, което предприемаме, е най-трудната спасителна операция в историята на нашата нация", заяви президентът Анура Кумара Дисанаяке в обръщение към нацията.

Над 1 милион души са засегнати от наводненията и свлачищата, предизвикани от проливните дъждове, причинени от циклона Дитва, който нахлу в страната в четвъртък и се придвижи към Южна Индия в събота.