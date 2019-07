Р епортаж от Пакистан предизвика дебат след излъчването на жива връзка от наводнен район в новинарската емисия на GTV. Във видеото, станало популярно в интернет, се вижда как репортерът е нагазил във вода до шията си.

Водещият на новините в студиото заявява, че репортерът им е нагазил във водата, за да обясни какви трудности среща местното население след наводнението в региона.

След това на екрана започва живата връзка, в която се вижда как водата достига до шията на репортера.

Pakistan reporter shows how to do neck-deep-in-flood reporting pic.twitter.com/uRsUJrTEDj

В репортажа си мъжът обяснява, че водите на река Инд са покрили "хиляди декара земеделска земя" и сега домовете на хората също са застрашени.

"Местните ни разказаха, че властите не са предприели никакви действия и дъждовната вода сега се придвижва към къщите на хората, а земите им вече са наводнени“, добави той.

Fans of this dedicated Pakistani reporter spotted in one of the leading broadcasters of #Australia 🙂#Pakistan #journalism #reporterlife pic.twitter.com/linDaYxEL1