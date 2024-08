"Това Великобритания ли е или Съветският съюз?": Илон Мъск с нов коментар

И лон Мъск изостри спора си с Обединеното кралство, като зададе въпроса дали това е "Великобритания или Съветският съюз", след като арестуваха мъж заради коментари, които е направил във Фейсбук.

Милиардерът, собственик на компанията X, влезе в словесна война със сър Киър Стармър, премиер на Великобритания, по повод на бунтовете, обхванали Обединеното кралство, на фона на опасенията, че онлайн дезинформацията подхранва безредиците.

В последния си упрек Мъск публикува в Х (Туитър) видеоклип, на който се вижда как полицаи арестуват мъж за обидни коментари във Фейсбук.

"Is this Britain 🇬🇧 or the Soviet Union?'. 🇷🇺 Elon Musk hits out after video appears to show man arrested for Facebook comments. Elon asks some very pertinent questions, doesn’t he! https://t.co/Gq6nFLxv3T pic.twitter.com/OaqGjhHlj9

Това беше в отговор на видео, в което се вижда как големи тълпи от маскирани хора се събират пред кръчма, а някои размахват палестинското знаме.

Вчера Мъск отправи подобен коментар към министър-председателя, след като сър Киър заяви, че няма да толерира нападения срещу мюсюлмански общности.

През изминалата седмица джамии и хотели, в които са настанени лица, търсещи убежище, бяха сред мишените на размирици в Обединеното кралство.

Технологичният милиардер също така заяви, че "гражданската война е неизбежна" в Обединеното кралство - коментари, които бяха осъдени от Даунинг стрийт и министъра на правосъдието Хайди Александър.

По-рано Александър заяви пред Sky News, че "всички трябва да призовават за спокойствие в тази ситуация".

"Затова смятам, че формулировката за неизбежността на гражданската война е напълно неоправдана", добави тя.

Бунтовете започнаха в Саутпорт миналия вторник след смъртоносните намушквания с нож на три момичета в града в Мърсисайд и се разпространиха в градове в цяла Великобритания.

'Is this Britain or Soviet Union?': Elon Musk hits out after video appears to show man arrested for Facebook comments https://t.co/s16ahL695U It seems to be becoming more like the old USSR run by the KGB everyday. Our freedom of speech has come under sustained attack now by WEF.